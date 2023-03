Celebrazione del 206° Anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria

Il Comune di Alba ha partecipato oggi, giovedì 23 marzo, alle celebrazioni del 206° Anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta organizzate a Fossano nel castello Principi d’Acaja. A rappresentare la città il consigliere Daniele Sobrero.

Erano presenti il Provveditore di Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Rita Monica Russo, il direttore reggente del carcere albese Giuseppina Piscioneri e il commissario capo della Polizia penitenziaria della struttura Ramona Orlando.

A ricevere l’encomio per la loro professionalità e lo spirito di iniziativa l’assistente capo coordinatore Giulio Di Niso, l’assistente capo Giovanni Cutrone, l’agente scelto Michele Di Gloria e l’agente scelto Giuseppe Minacapelli.

Il sindaco Carlo Bo e il consigliere Daniele Sobrero: “Ci congratuliamo con i quattro agenti di Polizia penitenziaria del nostro carcere premiati oggi e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli agenti per il loro quotidiano impegno e il loro prezioso lavoro, in un ambito sicuramente non facile. L’augurio è di poter vedere presto anche la Casa circondariale “G. Montalto” di Alba tornare a lavorare a pieno regime dopo l’intervento di ristrutturazione e distinguersi, come avvenuto in passato, per i suoi progetti rieducativi, molti legati al mondo agricolo che caratterizza il nostro territorio”.