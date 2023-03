“Migliorare la sostenibilità delle aziende del settore vitivinicolo”: corso gratuito

L’Agenform Consorzio in collaborazione con la Scuola Malva Arnaldi ha organizzato un corso gratuito dal titolo “Migliorare la sostenibilità delle aziende del settore vitivinicolo” nelle date del 21 Aprile e 6 Maggio (presso la sede di Moretta dell’Agenform) e il 19 Maggio con una serie di visite didattiche presso delle aziende vitivinicole del territorio.

Il corso è gratuito in quanto finanziato attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 1 – Operazione 1.1.1 Formazione in campo agricolo e forestale – Azione 1 Formazione professionale in campo agricolo Bando n. 3/2021 ed è destinato a Titolari, Coadiuvanti e Lavoratori di Aziende Agricole.

Gli argomenti trattati saranno quelli della sostenibilità ambientale, economica e sociale relativi ad una azienda vitivinicola con uno sguardo agli standard della sostenibilità VIVA, EQUALITAS, Standard Unico Nazionale e certificazioni SQNPI. La finalità del corso e quello di rafforzare il ruolo delle imprese agricole produttrici di vino nei processi della sostenibilità ambientale.

Per informazioni 0171/696147 o [email protected]