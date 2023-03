Finisce con uno spettacolare 3-3 la gara di andata dei Quarti di Coppa Piemonte di Prima Categoria fra Tre Valli e Canelli. Sul campo di Branzola (Villanova Mondovì) decidono i gol di Rodrigues, Fink Hassan e Giaretta Piazzi per i giallobu di Damnjanovic, Sanghez, Dispenza e Cantarella per gli ospiti. Giovedì 30 marzo (ore 20.30) il ritorno in terra astigiana.