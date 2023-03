Basket U19/M Gold: Savigliano, sfuma la fase top

Sfumano le chance di playoff per la Metalresine Savigliano che, complice un primo quarto molto complesso, deve cedere il passo a Carmagnola. Carmagnola sembra sempre in controllo del match, ma i ragazzi saviglianesi sono bravi a rispettare il piano partita riuscendo, come chiesto dal coach, a tenere gli ospiti sotto i 60 punti. Il vero problema è l’attacco, dove spesso si fatica a trovare ritmo e buone conclusioni corali.

La sconfitta è un vero peccato perché i biancorossi sembravano potercela fare avvicinandosi più volte agli avversari, senza mai riuscire a mettere il naso avanti. Da segnalare l’esordio di Ivan Corradini classe 2006, che bene ha fatto con i compagni più grandi.

“Abbiamo rispettato difensivamente il piano partita, peccato per l’attacco dove è un periodo in cui facciamo fatica a trovare la via del canestro. Continuiamo a lavorare per chiudere al meglio la nostra stagione. Ora l’obiettivo rimane quello di provare a vincere le prossime due partite e cercare con le unghie e con i denti di conquistare la coppa Piemonte” questo il commento di coach Bacci al termine della partita. Prossimo impegno mercoledì 22 marzo alle 21:00 in trasferta vs Don Bosco Crocetta.

Metalresine Savigliano – A.B. Carmagnola 49-58

(8-20; 10-7; 19-16; 12-15)

Metalresine Savigliano: Giordanengo 20, Introini 5, Carena 4, Biga 4, Rosso 4, Bonelli 3, Corradini 3, Bono 2, Mellano 2, Piuma 2, Rivoira 0, DiMaria 0 All: Bacci Ass:Berteina/Arioli

