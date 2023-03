Volley C/F – Vicoforte strappa un set alla capolista, pesanti sconfitte casalinghe per El Gall e Libellula

Non è un sabato sera molto felice per le formazioni cuneesi impegnate per la Serie C femminile di pallavolo. Sono arrivate infatti tre sconfitte per Vicoforte, El Gall e Libellula che non riescono, seppure in contesti molto diversi, a muovere la loro classifica.

Il Vicoforte Volley Ceva Bam non riesce a compiere l’impresa contro la capolista Isil Volley Almese Massi, cedendo per 3-1. Le vicesi, tornate a giocare in casa dopo un paio di mesi di “esilio” a Mondovì, mettono in difficoltà le prime della classe nella prima parte di gara, ed in particolare nel secondo set vinto 25-17. Le ospiti riescono però ad accelerare da lì in poi, conquistando i tre punti. Non è una sconfitta dolorosa per il sestetto di coach Pagliuca, che a sei giornate dalla fine può quasi festeggiare la salvezza matematica, grazie ai 18 punti di vantaggio sulla Libellula quartultima.

Proprio la Libellula Volley non riesce ad impensierire la Mts Ser Santena, rimediando la quinta sconfitta nelle ultime sei partite giocate. Il copione dei tre set è molto simile, con le ospiti torinesi autrici di partenze a razzo a cui le braidesi non riescono ad opporsi. Le libellule provano a rientrare sulle più esperte avversarie nelle fasi finali, senza però riuscire nel loro intento. La formazione di coach Relato resta al quartultimo posto a -5 dalla salvezza diretta, ed anzi deve guardarsi dalla retrocessione diretta, distante solamente tre punti.

Dopo il successo di giovedì nel recupero in casa del G.S. Sangone Nichelino, non riesce a trovare continuità El Gall, che cede in casa alla A.F. Volley in tre set. Solamente nel primo set le albesi riescono a toccare quota 20 punti, per poi peggiorare nei successivi due. Le giovani di coach Arduino si vedono inoltre sorpassare di nuovo al terzultimo posto dal ìlo stesso G.S. Sangone Nichelino, che approfitta al meglio del turno contro la Vol-ley Academy Volpiano ultima in classifica. La vittoria di giovedì ha però riavvicinato El Gall a Libellula, e quindi la situazione a sei giornate dalla fine è molto intricata.

In testa alla classifica Almese grazie ai tre punti raggiunge nuovamente al primo posto la Unionvolley Pinerolo, che lascia un punto al Club76 Playasti. Le pinerolesi si trovano sotto 1-0, passano avanti e vengono rimontate, ma riescono a portare a casa il set corto, faticando comunque fino al 18-16.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 20

Libellula Volley – Mts Ser Santena 0-3 (19-25, 18-25, 17-25)

Vol-ley Academy Volpiano – G.S. Sangone Nichelino 1-3 (25-27, 25-21, 20-25, 20-25)

El Gall – A.F. Volley 0-3 (20-25, 13-25, 19-25)

Unionvolley Pinerolo – Club76 Playasti 3-2 (20-25, 25-21, 25-16, 20-25, 18-16)

Cascina Capello Chieri – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 3-2 (25-23, 27-29, 25-14, 22-25, 15-6)

Vicoforte Volley Ceva Bam – Isil Volley Almese Massi 1-3 (18-25, 25-17, 18-25, 17-25)

Pallavolo Montalto Dora – In Volley Piemonte 1-3 (14-25, 25-21, 31-33, 20-25)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Isil Volley Almese Massi 51 Unionvolley Pinerolo 50 A.F. Volley 46 Mts Ser Santena 95 43 Vicoforte Volley Ceva Bam 35 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 35 Cascina Capello Chieri 35 In Volley Piemonte 30 Club76 Playasti 27 Pallavolo Montalto Dora 22 Libellula Volley 17 G.S. Sangone Nichelino 15 El Gall 14 Vol-ley Academy Volpiano 0

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 21 (25/3)

G.S. Sangone Nichelino – Mts Ser Santena

A.F. Volley – Vol-ley Academy Volpiano

Club76 Playasti – El Gall

In Volley Piemonte – Unionvolley Pinerolo

Cascina Capello Chieri – Vicoforte Volley Ceva Bam

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Pallavolo Montalto Dora

Isil Volley Almese Massi – Libellula Volley