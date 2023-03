Sci Alpino: tutti i risultati del Trofeo G-TO di Limone Piemonte

La pista Alpette di Limone Piemonte è stata teatro sabato 18 marzo del Trofeo G-TO di Slalom i Cuccioli e Baby della Circoscrizione di Cuneo, organizzato dallo Sci Club Limone. Tra i Cuccioli ha vinto Marco Bricarello del Mondolé Ski Team con il tempo di 38”,49/100, con 61/100 di vantaggio su Sebastian Calvo e 1”,61/100 su Matteo Marenco, entrambi dello Ski College Limone. Completano la top five Stefano Blengino dello Sci Club Frabosa e Andrea Camperi del Lurisia.

Doppietta dello Sci Club Limone in campo femminile: prima Sveva Maglio in 40”,96/100, con 48/100 sulla compagna di squadra Micol Andreis. Terza a 96/100 Margherita Re del Mondolé Ski Team, quarta Allegra Bianca Montemarani dell’Equipe Limone, quinta Rachele Canepari dello Ski College Limone. Marco Menardi dello Sci Club Limone è stato il migliore dei Baby, con il tempo di 37”,68/100. Alle sue spalle Riccardo Di Mauro dello Sci Club Frabosa e Giovanni Defilippi del Mondolè Ski Team, staccati rispettivamente di 1”,19/100 e di 1”,29/100. Completano la top five Lorenzo Barabino dello Ski College Limone e ed Erik Matteoni del Mondolè Ski Team. Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone ha vinto la gara femminile in 35”,41/100, staccando rispettivamente di 2”,82/100 e di 3”,06/100 la compagna di squadra Ludovica Zuddas e Lea Destefanis dell’Equipe Limone. Al quarto posto Mila Tomatis dello Sci Club Limone, al quinto Isabella Suria dell’Equipe Limone.

