Gli appuntamenti culturali di aprile nella città di Saluzzo

MuSa -Musei Saluzzo ad aprile, secondo mese di riapertura dopo la pausa invernale, propone un ricco calendario di appuntamenti, dedicati sia agli adulti che ai bambini.

SABATO 1 E DOMENICA 2 APRILE

“Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri”

Casa Cavassa

In occasione della seconda edizione delle “Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri” indette dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, Casa Cavassa, che aderisce all’Associazione in quanto casa della memoria di Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli D’Azeglio, aprirà per l’occasione le sue porte al prezzo ridotto di 3 euro a persona, per tutte le categorie di visitatori, nei giorni di sabato 1 aprile e domenica 2 aprile.

L’Associazione, riunendo le case (oggi case-museo) dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia, si propone di far conoscere e valorizzare non solo le opere materiali dei grandi artisti, intellettuali, scrittori a noi pervenute, ma anche la loro eredità immateriale, attraverso il loro vissuto e i territori e luoghi ad essi legati indissolubilmente.

Il Museo Civico Casa Cavassa seguirà i consueti orari di apertura: il sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 dalle ore14:00 alle 19:00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a [email protected], chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

La prenotazione agli eventi è consigliata.

DOMENICA 2 APRILE

“Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri”

Casa Pellico

In occasione della seconda edizione delle “Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri” indette dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, Casa Pellico, che aderisce all’Associazione in quanto casa della memoria del celebre scrittore e patriota, aprirà per l’occasione le sue porte al prezzo ridotto di 2 euro a persona, per tutte le categorie di visitatori, nel giorno di domenica 2 aprile.

Casa Pellico seguirà il consueto orario di apertura, dalle ore 14:00 alle 19:00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a [email protected], chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

La prenotazione agli eventi è consigliata.

DOMENICA 2 APRILE –ORE 15:30

“Silvio Pellico da Saluzzo”



Casa Pellico e Biblioteca storica

Visita guidata alla casa in cui nacque lo scrittore e patriota Silvio Pellico, alla scoperta delle opere dell’autore e dei suoi cimeli meticolosamente raccolti, catalogati e donati nel 1858 al Comune di Saluzzo dalla sorella Giuseppina.

Il percorso museale permette di indagare il vasto successo dell’opera letteraria di Silvio Pellico e le vicissitudini che lo portarono da Saluzzo a Milano e poi al carcere dello Spielberg, fino al suo arrivo a Torino, ospite a Palazzo Barolo.

La visita proseguirà e si concluderà alla Biblioteca Storica di Saluzzo, ubicata in prossimità di Casa Pellico, percorrendo un itinerario completo sulla vita dello scrittore. Al termine, alle ore 17:00, si terrà la presentazione della nuova acquisizione della collezione pellichiana.

Il costo della visita guidata è di 5 euro a persona, gratuito per i minori di 10 anni accompagnati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a [email protected], chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

La prenotazione agli eventi è consigliata.

MARTEDÌ 4 APRILE –ORE 16:30

“Fiabe dal mondo”

Centro famiglie di Saluzzo

Centro famiglie, Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” e CNOS di Saluzzo ripropongono l’appuntamento con l’attività plurilingue “Fiabe dal mondo”, inaugurato nel 2022 con un’ottima accoglienza. Ragazzi e ragazze volontari leggeranno ai bambini, in lingua originale, le fiabe provenienti dalla Cina, dal Marocco e dall’Albania e le bibliotecarie racconteranno ai bimbi la versione in italiano. A seguire i bambini potranno cimentarsi in un laboratorio a tema.

L’evento è gratuito e si svolgerà martedì 4 aprile alle ore 16:30 al Centro famiglie.

Per informazioni e prenotazioni inviare una email a [email protected]

SABATO 15 APRILE –ORE 11:00

“Leggere con Amai”

Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi”

La Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” propone “Leggere con Amai”, un laboratorio di lettura assistita con il metodo P.E.A. (Pedagogia Emozionale con gli Animali), che combina la promozione della lettura nei primi anni di vita con la Pet Therapy. La lettura a un compagno a quattro zampe, premuroso e coccolone, può rendere l’attività divertente e motivare anche il lettore più riluttante, facendogli superare l’ansia, la timidezza e la frustrazione che la difficoltà nella lettura può portare con sé. Il cane rappresenta un elemento di scambio affettivo e uno stimolo alla comunicazione; è un rinforzo positivo e gratificante agli sforzi profusi dai bambini in ogni campo.

L’evento è gratuito e si svolgerà sabato 15 aprile alle ore 11:00 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca.

Per informazioni e prenotazioni inviare una email a [email protected]

MARTEDÌ 18 APRILE –ORE 16:30

“Fiabe dal mondo”

Centro famiglie di Saluzzo

Centro famiglie, Biblioteca civica "Lidia Beccaria Rolfi" e CNOS di Saluzzo ripropongono l'appuntamento con l'attività plurilingue "Fiabe dal mondo", inaugurato nel 2022 con un'ottima accoglienza. Ragazzi e ragazze volontari leggeranno ai bambini, in lingua originale, le fiabe provenienti dalla Cina, dal Marocco e dall'Albania e le bibliotecarie racconteranno ai bimbi la versione in italiano. A seguire i bambini potranno cimentarsi in un laboratorio a tema.

L’evento è gratuito e si svolgerà martedì 18 aprile alle ore 16:30 al Centro famiglie.

Per informazioni e prenotazioni inviare una email a [email protected]

DOMENICA 16 APRILE –ORE 15:30, 16:30 E 17:30

“Illustrando i bestiari medievali”

Casa Cavassa

In occasione dell’iniziativa “Disegniamo l’arte” promossa da Abbonamento Musei, i Servizi Educativi MusaKids domenica 16 aprile propongono un divertente pomeriggio dedicato all’illustrazione. L’attività sarà l’occasione per scoprire, nascoste tra gli arredi di Casa Cavassa, alcune delle creature leggendarie del Medioevo solitamente rappresentate nei bestiari: vere e proprie enciclopedie che raccoglievano immagini e descrizioni degli animali reali e fantastici di un tempo. A spasso tra i tesori dell’antica dimora saluzzese, i bambini si trasformeranno in piccoli apprendisti alla ricerca di nuove ispirazioni per le loro miniature medievali.

L’evento si svolgerà su tre diversi turni: alle ore 15:30, 16:30 e 17:30. Il costo è di 3 euro a partecipante, con la possibilità per gli accompagnatori di entrare nel Museo con il biglietto a tariffa ridotta.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a [email protected], chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

La prenotazione agli eventi è consigliata.

VENERDÌ 21 APRILE –ORE 16:30

“Libri a merenda! –Il paese del calcolo”

Biblioteca Civica “Lidia Beccaria Rolfi”

Nell’ambito dell’iniziativa “Libri a merenda!”, la Biblioteca propone un appuntamento al mese all’insegna di letture animate e attività creative per scoprire l’affascinante mondo della letteratura per l’infanzia!

L’incontro mira a stimolare l’interesse dei più piccoli verso i libri attraverso momenti di ascolto di letture ad alta voce e attività creative.

L’evento è gratuito e si svolgerà venerdì 21 aprile alle ore 16:30 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca. L’attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni inviare una email a [email protected]

SABATO 22 APRILE –ORE 11:00

“Cantami una storia”



Biblioteca Civica “Lidia Beccaria Rolfi”

Nell’ambito dei progetti nazionali “Nati per leggere” e “Nati per la musica”, la Biblioteca Civica di Saluzzo e l’APM –Scuola di Alto Perfezionamento Musicale propongono laboratori di musica e lettura per i più piccoli. Gli incontri si svolgeranno nella Sezione Ragazzi della Biblioteca, un sabato mattina al mese alle ore 11:00 e saranno l’occasione per giocare e divertirsi tra letture, danze, canti e strumenti musicali di ogni genere.

L’evento è gratuito e si svolgerà sabato 22 aprile alle ore 11:00. L’attività è rivolta ai bambini dai 2 ai 5 anni. Per informazioni e prenotazioni inviare una email a [email protected]

SABATO 22 E DOMENICA 23 APRILE –ORE 15:30

“Storie di artigianato”

Casa Cavassa e Luoghi Start

In occasione di Start/Artigianato

La visita guidata “Storie di artigianato” è un viaggio-racconto che parte dalla suggestiva Casa Cavassa e prosegue nelle botteghe degli Artigiani, allestite presso il Palazzo Monterosso.

La guida accompagnerà i partecipanti in un viaggio spazio-temporale, tra epoche che rivelano le tracce del nostro passato e le storie degli artigiani che, mostrando i propri lavori, avranno modo di metter in luce il proprio “saper fare”.

La visita guidata partirà dalla biglietteria di Casa Cavassa alle ore 15:30 e avrà il costo di 8 euro a persona, gratuito per i minori di 10 anni accompagnati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a [email protected], chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

La prenotazione agli eventi è consigliata.

LUNEDÌ 24 E MARTEDÌ 25 APRILE –ORE 15:30

“Il carcere della Castiglia”

Castiglia –Museo della Memoria Carceraria

In occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, le visite guidate proposte da MuSa –Musei Saluzzo si svolgeranno in Castiglia, al Museo della Memoria Carceraria, nelle celle di rigore dell’ex carcere saluzzese. Il percorso di visita di forte impatto emotivo presenterà la storia dell’istituzione penitenziaria della Castiglia e si concentrerà sulla relegazione dei detenuti antifascisti.

La visita guidata partirà dalla biglietteria della Castiglia alle 15:30 e avrà il costo di 8 euro a persona, gratuito per i minori di 10 anni accompagnati.

I partecipanti avranno la possibilità di visitare col biglietto a tariffa ridotta il Museo della Civiltà Cavalleresca.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a [email protected], chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

La prenotazione agli eventi è consigliata.

SABATO 29 APRILE –ORE 15:30

“Caccia al Tesoro storica”

Castiglia, Antico Palazzo Comunale e Casa Cavassa

In occasione di Start/Artigianato

In collaborazione con la compagnia teatrale PrimoAtto, divertente “Caccia al Tesoro storica” nei Musei del borgo antico con indovinelli, accompagnati dai personaggi legati alla storia della Capitale del Marchesato.

Per ulteriori informazioni, costi e prenotazioni è possibile inviare una email a [email protected], chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

La prenotazione agli eventi è consigliata.

DOMENICA 30 APRILE –ORE 15:30

“Handmade -heartmade”

Casa Cavassa

In occasione di Start/Artigianato

In occasione di Start, i Servizi Educativi MusaKids, accolgono bambini e ragazzi nella suggestiva Casa Cavassa per un’attività creativa che prende spunto dalle antiche tradizioni del territorio. Verrà proposto un laboratorio di stampa artigianale che permetterà ai partecipanti di sperimentare nuove tecniche artistiche con l’utilizzo di materiali di recupero che daranno vita a creative decorazioni per diversi supporti.

L’attività, che si rivolge a bambini dai 5 ai 12 anni, si svolgerà a Casa Cavassa e avrà un costo di 5 euro a partecipante.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a [email protected], chiamare oinviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

La prenotazione agli eventi è consigliata.

Di seguito gli orari dei Musei.

Castiglia

(Museo della Memoria Carceraria, Museo della Civiltà Cavalleresca e Esposizione e collezione permanente -Fondazione Garuzzo):

-Lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00;

-Domenica e giorni festivi dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.

Museo Civico Casa Cavassa:

-Martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00;

-Domenica e giorni festivi dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.

Antico Palazzo Comunale(Pinacoteca Matteo Oliveroe Torre Civica):

-Sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00;

-Domenica e giorni festivi dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.

Casa Pellico:

-Seconda e quarta domenica e giorni festivi dalle ore 14:00 alle 19:00.

Ricordiamo che per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie.

Per ulteriori informazioni e costi, è necessario inviare una mail a [email protected]o chiamare il numero +39 329 394 0334.