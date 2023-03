Volley A1/F: weekend cruciale per playoff e salvezza. Cuneo in trasferta a Monza

Quattro giornate al termine della Regular Season del Campionato di Serie A1. Un turno che si chiuderà domenica 19 marzo con il big match tra la prima e la seconda in classifica, in diretta su Sky Sport Uno alle ore 20.30: Conegliano fa visita a Scandicci, unica squadra in grado di superarla in questa stagione con il netto 0-3 del Palaverde, distante solo quattro punti. Sabato, sei squadre in campo: si parte con Vallefoglia-Chieri, poi Milano-Cuneo e in diretta Rai Sport + HD alle ore 20.30 Casalmaggiore-Firenze, determinante in ottica playoff. Domenica alle 17 focus sulla salvezza: Macerata all’ultima chiamata ospita Busto Arsizio, Pinerolo ospita Bergamo mentre Perugia, al momento salva a +5 sulle pinelle, fa visita a Novara.

Per lasciarsi alle spalle la sconfitta bruciante di domenica con Casalmaggiore servirà la miglior Megabox Ond. Savio Vallefoglia della stagione, perché la Reale Mutua Fenera Chieri viene da due sconfitte consecutive in campionato, ma anche dal bel successo in CEV Challenge Cup che potrebbe portare giovedì alla prima coppa europea della storia chierese. Tra le tigri c’è voglia di rivincita, con Andrea Mafrici che per tutta la settimana ha lavorato soprattutto sulla testa delle giocatrici, chiedendo loro maggiore attenzione e più collaborazione.

“Pur giocando male abbiamo avuto diverse opportunità per invertire il trend della partita, sia nel secondo che nel terzo set: opportunità sfumate per la fretta, per la tensione, per le incomprensioni, per i diversi dettagli che non siamo riusciti a controllare. È calata la nebbia e abbiamo perso di vista l’obiettivo. Quando si perde in quel modo è bene parlare poco e lavorare molto. Serve fiducia per quello che, in altre occasioni, abbiamo dimostrato di saper fare, ed essere presenti fisicamente mentalmente. Non ci sono altre ricette, anche perché conosciamo perfettamente la qualità di Chieri e quel che ci aspetta da qui alla fine della stagione regolare”.

Chieri, nel mezzo di una settimana che potrebbe passare alla storia, non dovrà sottovalutare l’impegno, per consolidare la propria posizione in classifica e magari sperare in un passo falso di Novara, ora appaiata a 42 punti, per guadagnare una posizione alle spalle del trio di testa. “Contro Milano, per noi non ha funzionato proprio nulla, anche se la vittoria nella gara d’andata di finale della Challenge Cup ci dà una carica, una spinta in più – spiega la centrale Alessia Mazzaro -. A Urbino, arriviamo cariche e consapevoli che, da adesso in poi, ogni punto è fondamentale e che non possiamo sprecare più nessuna opportunità. Siamo molto concentrate per questo finale di stagione, con l’obiettivo di mantenere la posizione conquistata”.

Prosegue la fase calda della stagione per la Vero Volley Milano, che domani, sabato 18 marzo, ospita all’Arena di Monza la Cuneo Granda San Bernardo. Orro e compagne, vincenti la scorsa settimana in Piemonte contro Chieri per 0-3, vogliono dare continuità al buon momento in campionato dopo la sconfitta rimediata ad Istanbul contro il VakifBank nella gara di andata dei Quarti di Finale della CEV Champions League. Per portarsi a casa il successo numero diciassette della stagione in Serie A1, l’ottava casalinga, utile a consolidare la terza posizione in classifica, le rosa proveranno a replicare la performance espressa una settimana fa a Chieri, determinata nella correlazione muro-difesa ed efficace in attacco.

Milano, a quattro giornate dal termine della stagione regolare, oltre a rincorrere le squadre che la precedono (Conegliano a 60 punti e Scandicci a 56) deve guardarsi le spalle proprio dalle chieresi e da Novara, prossima avversaria domenica fuori casa. Le parole di coach Gaspari: “Più che voltare pagina dobbiamo metterla da parte. Ora è tempo di pensare al campionato, perché contro Cuneo abbiamo bisogno di tre punti per tenere lontane Chieri e Novara e consolidare il terzo posto. Puntiamo a ritrovare l’ordine e la lucidità fatta vedere contro le chieresi lo scorso weekend dopo la sconfitta rimediata contro il VakifBank. Cosa non ha funzionato in Turchia? Dopo aver approcciato bene la gara ci siamo persi. Ma non possiamo permetterci di smettere di lottare e di crederci, perché parliamo comunque di un quarto di finale di Champions League”.

I tre successi consecutivi su Macerata, Perugia e Pinerolo hanno portato invece a Cuneo otto punti che significano salvezza matematica, un pieno di serenità e la possibilità di guardare al finale di stagione con fiducia e mente libera. Con la permanenza in Serie A1 ormai certa, l’obiettivo delle gatte sarà quello di provare a rientrare nella corsa playoff, con Busto ottava al momento distante 5 punti.

A rilasciare una dichiarazione è Anna Hall, grande protagonista lo scorso weekend con 8 muri messi a referto: “Milano è una formazione ricca di talento; mi piace molto vederla giocare e le sue centrali sono di grande ispirazione per me. Raggiungere i play-off scudetto è difficile, ma non impossibile. Al di là del risultato, dovremo scendere in campo con l’obiettivo di proseguire il percorso delle ultime partite, che ci sta restituendo quella fiducia e quella consapevolezza dei nostri mezzi che saranno fondamentali nella post season. A livello personale spero di continuare a crescere così come ho fatto dall’arrivo di Bellano, e di godermi al massimo il finale di stagione con questa squadra fantastica”.

Capitan Emiliya Dimitrova e compagne, dopo aver regolato la pratica Vallefoglia con un secco 3-0, tornano ancora tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona per un’altra importante gara, essenziale per l’accesso matematico ai Playoff Scudetto. Al palazzetto cremonese arriverà infatti Il Bisonte Firenze, al momento al nono posto a -7 dalle casalasche. Un successo, con tre giornate al termine, garantirebbe di fatto alla squadra di coach Pistola un posto tra le migliori otto del campionato. Ma attenzione alla squadra di coach Parisi, che dopo un inizio di 2023 folgorante, ha subito qualche battuta d’arresto che ne ha rallentato la corsa, ultima delle quali in casa di Perugia dopo una partita non all’altezza delle aspettative.

“Sicuramente la partita contro Vallefoglia ci ha dato tante sicurezze – dice Chiara De Bortoli – soprattutto perchè la squadra si è dimostrata compatta e capace di lottare sempre. Firenze è una squadra che in fase offensiva è molto forte e noi dovremo essere molto brave sul muro-difesa. Hanno attaccanti di palla alta super importanti come Herbots e Nwakalor, quindi dovremo essere brave a lavorare bene anche già dalla battuta, in modo da regalare meno situazioni di palla perfetta possibile. Questa credo sarà la chiave giusta”.

Questo invece il commento di coach Parisi: “Casalmaggiore è una squadra che quest’anno ha fatto molto bene, ha un ottimo organico ed è completa in tutti i reparti. Per noi è l’occasione per provare a riscattarci dopo il passo falso di Perugia, cercando di disputare una partita di spessore, perché contro di loro bisogna giocare al 100% per vincere. Prima di Perugia la mia squadra non l’avevo vista male, quando sappiamo che il risultato è alla nostra portata siamo un po’ timorosi, quando invece l’avversario è più blasonato abbiamo la mente un po’ più sgombra e offriamo prestazioni migliori. Dobbiamo superare questo step perché quando conta bisogna vincere, e domani vogliamo assolutamente riscattarci”.

Penultimo impegno casalingo della stagione per la CBF Balducci HR Macerata che domenica ospita al Banca Macerata Forum la E-Work Busto Arsizio nella decima giornata di ritorno del massimo campionato. Le arancionere, in una situazione di classifica ormai fortemente compromessa in chiave salvezza, cercano il ritorno al successo (dopo 13 ko consecutivi) di fronte al proprio pubblico per regalare una soddisfazione ai tifosi che hanno seguito con passione la prima storia stagione in Serie A1 per il club maceratese.

Sarà infatti l’ultima chiamata per la squadra di coach Paniconi: senza i tre punti la retrocessione sarebbe matematica e, anche se dovessero arrivare, bisognerà guardare a Perugia, che guadagnando gli stessi punti potrebbe dirsi tranquilla dagli assalti delle marchigiane. Unico precedente nella storia dei due club nella gara del girone di andata, vinta 3-0 dalle bustocche dopo un combattutissimo terzo set.

Le parole di Michele Carancini, secondo allenatore di Macerata: “Arriviamo a questo appuntamento come al solito cercando di prepararci al meglio per mettere in campo una bella prestazione. Sicuramente affronteremo una squadra tosta come Busto Arsizio che sta esprimendo una buonissima pallavolo e sta sicuramente crescendo rispetto alla parte iniziale del campionato, quando ha fatto un po’ più fatica. Noi ovviamente, come in ogni match, cercheremo di dare il massimo e di portare a casa quanto più possibile, visto che ormai sono rimaste poche gare al termine dell’avventura in Regular Season”.

Anche per le bustocche di coach Musso l’incontro avrà un peso importante: le farfalle dovranno infatti difendere l’ottavo posto, ultimo valido per i playoff, dagli assalti di Firenze, distante 3 punti, Cuneo e Vallefoglia, al momento a -5 e -6, tutte in campo nella giornata di sabato.Così Alice Degradi: “Stiamo preparando bene questa partita contro un avversario da non sottovalutare che in queste ultime partite vorrà dimostrare il suo valore, nonostante la posizione in classifica. Noi stiamo lavorando bene: nonostante qualche problema fisico e qualche assenza nelle ultime gare, vedi Rosamaria, stiamo dimostrando di essere una rosa completa in cui ogni giocatrice che entra dalla panchina può far bene. Andiamo a Macerata per cercare tre punti per restare ancora in corsa per il sesto posto”.

Dopo l’ottima gara d’andata dei quarti di finale di CEV Champions League contro lo Stoccarda, l’Igor Gorgonzola Novara torna al PalaIgor per la sfida alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia, match che precede proprio il ritorno europeo contro le tedesche. Una gara che all’andata non fu di certo agevole per le piemontesi che, dopo aver dominato i primi due set, subirono la reazione delle umbre che prima si portarono sul 2-1 e poi combatterono strenuamente nel quarto parziale, in cui la squadra di coach Lavarini riuscì ad avere la meglio soltanto ai vantaggi.

Sarà pronta a lottare ancora la squadra di coach Bertini, che vede sempre più da vicino l’obiettivo salvezza, dopo aver accumulato su Pinerolo, principale inseguitrice, un vantaggio di cinque lunghezze grazie ai quattro punti conquistati nelle ultime due partite contro Cuneo e Firenze. Presenta il match Julia Ituma: “Perugia è una formazione che difende tanto, questo nella gara d’andata ci ha messo in difficoltà ed è un qualcosa che è successo anche in partite recenti contro squadre dello stesso tipo. Dovremo essere brave in fase di contrattacco, mantenendo la capacità di mettere la palla a terra quando conta ma anche la lucidità nella gestione dei colpi quando non ci riusciamo al primo tentativo. Dopo la vittoria di Stoccarda cerchiamo continuità anche in campionato, anche per arrivare al meglio alla sfida di ritorno di Champions League che mette in palio per noi un obiettivo importante”.

Questo il commento di Matteo Bertini: “Loro in questo periodo sono pieni d’impegni visto che hanno anche la Champions, hanno giocato una bellissima partita contro Stoccarda quindi sono in un buon momento. Troveremo una squadra in salute sicuramente e che ha bisogno di punti perché si sta giocando una posizione importante in campionato. Il loro livello qualitativo non è certo da discutere ma noi come già detto per le altre partite non dobbiamo guardare chi c’è dall’altra parte ma pensare alla nostra metà campo. Dovremmo cercare di fare la nostra miglior prestazione, giocando con un atteggiamento positivo e propositivo, con voglia di rischiare per mettere in difficoltà anche un avversario di alto livello”.

A quattro giornate dalla conclusione della Regular Season la Wash4Green Pinerolo si appresta ad affrontare sul campo amico il Volley Bergamo 1991. I cinque punti di distanza da Perugia costringono Zago e compagne a portare a casa un risultato utile in chiave salvezza: le pinelle sono pronte a giocarsi il tutto per tutto per tentare di agguantare la permanenza in Serie A1, soprattutto nel caldo bacino del Pala Bus Company. Per le avversarie orobiche, l’obiettivo è invece quello di consolidare il settimo piazzamento in classifica, che garantisce l’accesso ai playoff.

Nell’ultimo turno Bergamo ha conquistato una vittoria piena ai danni di Macerata mentre le piemontesi non sono riuscite a strappare punti a Cuneo. L’umore in casa biancoblù rimane alto e positivo, la voglia di agguantare l’obiettivo salvezza è tanta così come il supporto dei tifosi pronti a colorare la casa piemontese. Michele Marchiaro carica le sue: “Per questo rush finale è richiesto un ulteriore cambio di passo. L’abbiamo già fatto altre volte ma non è ancora risultato sufficiente nei momenti cruciali dei set per finalizzare e concretizzare. Qui oltre alle buone prestazioni abbiamo bisogno di un grande pragmatismo in campo. L’avversario sicuramente non è dei più semplici, la partita è tosta e bisogna concentrarsi su quella, palla su palla, punto su punto, set su set. Noi finché c’è da lottare stiamo in piedi e lottiamo”.

“Sarà una battaglia! – avverte capitan Stufi – Come sapevamo che sarebbe stata con Macerata, perché sono avversarie toste e difficili da affrontare, affamate di punti e pronte a tutto. Non potremo permetterci distrazioni, saranno lì a sfruttare ogni palla per metterci in difficoltà e cercare di regalare una vittoria al loro pubblico. La nostra forza dovrà essere ancora una volta la connessione che abbiamo creato nel nostro gruppo, la capacità di stimolarci a vicenda e spingerci ad andare oltre i momenti complicati che si incontrano inevitabilmente durante una partita. Unite siamo una forza e questo deve fare la differenza, perché riuscire a fare punti domenica sarebbe davvero un bel passo in avanti”.

L’incontro più atteso del weekend sarà proprio quello che chiuderà la decima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, prima in classifica con 60 punti, farà visita alla Savino Del Bene Scandicci, seconda a quota 56. In un Palazzo Wanny che si preannuncia infuocato, le pantere saranno chiamate ad una grande prestazione: bisognerà cancellare la sconfitta dell’andata per 0-3 al Palaverde, unica stagionale in campionato, tenere lontano le avversarie e soprattutto ritrovare la giusta condizione fisica e mentale in vista del ritorno di CEV Champions League contro il Fenerbahçe, dopo il k.o. di Istanbul.

Dall’altro lato del taraflex, la formazione di coach Barbolini ha invece tutte le intenzioni di rovinare i piani delle avversarie, sia per accorciare in classifica e mettere in seria discussione la vetta delle gialloblu, sia per approcciare con il sorriso al ritorno della semifinale di CEV Cup contro il THY Istanbul, superato all’andata con un netto 3-0. Uno scontro tra le squadre sicuramente più in forma della Serie A1 che potrebbe riproporsi, stando alla classifica attuale, solo in un’ipotetica Finale Scudetto.

Coach Barbolini prevede una gara emozionante: “Partita bella, partita interessante e che deve servirci per migliorare ancora. Affrontare queste squadre di altissimo livello ovviamente può solamente farci crescere. Sarà una gara difficile, una sfida che per entrambe le squadre arriva a cavallo tra due appuntamenti europei da dentro o fuori: loro infatti sono ai quarti di Champions League, mentre noi alle semifinali di CEV Cup. Non so quanto questo potrà influenzare le due squadre, ma è un aspetto da tenere in considerazione. Sono sicuro che sarà una gara molto interessante, ci sarà tanto pubblico e noi cercheremo sicuramente di esprimerci al meglio”.

Non è da meno coach Santarelli: “È buono avere dopo Istanbul subito un match che ci offre parecchi stimoli come questo di Scandicci. Sarà uno scontro importante che può essere decisivo per il primato in Regular Season, un obiettivo a cui teniamo molto. Confido nella voglia di riscatto della squadra dopo una prestazione sottotono come quella in Turchia, spero potrà servirci per ritrovare il nostro focus e rimetterci in carreggiata in vista del match di ritorno di Champions. Ora siamo concentrati su Scandicci che è una squadra fortissima, costruita per vincere, abbiamo visto all’andata la loro forza e sarà certamente una gara molto difficile. Poi da domenica notte penseremo al Fenerbahce: con un Palaverde pieno e infuocato a spingerci possiamo ancora dire la nostra”.

SERIE A1

10° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 18 marzo ore 18.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Piana-Papadopol

Sabato 18 marzo ore 20.00

Vero Volley Milano – Cuneo Granda S.Bernardo Arbitri: Piperata-Zanussi

Sabato 18 marzo ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Trasportipesanti Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze Arbitri: Mattei-Luciani

Domenica 19 marzo ore 17.00

Cbf Balducci Hr Macerata – E-Work Busto Arsizio Arbitri: Frapiccini-Dell’Orso

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Florian-Rossi

Wash4green Pinerolo – Volley Bergamo 1991 Arbitri: Cerra-Giardini

Domenica 19 marzo ore 20.30 diretta Sky Sport Uno

Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Goitre-Canessa

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 60 (21 – 1); Savino Del Bene Scandicci 56 (18 – 4); Vero Volley Milano 49 (16 – 6); Igor Gorgonzola Novara 42 (16 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 42 (14 – 8); Trasportipesanti Casalmaggiore 35 (11 – 11); Volley Bergamo 1991 34 (11 – 11); E-Work Busto Arsizio 31 (10 – 12); Il Bisonte Firenze 28 (9 – 13); Cuneo Granda S.Bernardo 26 (9 – 13); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 16 (5 – 17); Wash4green Pinerolo 11 (3 – 19); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 20).

c.s.