Fondo – Opa Cup: Martino Carollo 3° nell’Individuale in Tecnica Libera di Dobbiaco

Si sono appena chiuse le Individual di 10 km a skating di Dobbiaco nell’ambito dell’ultima tappa di Opa Cup e il Piemonte è nuovamente sul podio grazie alle due belle prestazioni di Lorenzo Romano e Martino Carollo.

Tra i Senior a vincere è Antonin Savary con il tempo di 20’44”2. Bravo lo svizzero a gestirsi al meglio e a salire nettamente di tono nella seconda parte di prova: il cronometro lo premia con 9”8 di vantaggio su Romano (in testa a metà corsa), che chiude quindi al 2° posto, e 11”5 su Giandomenico Salvadori. Al 25° posto Daniele Serra (Esercito, +1’04”).

Tra gli U20, il cuneese Martino Carollo chiude la sua 10 km in 22’38”4, arrendendosi solo allo svizzero Niclas Steiger (21’44”5) e al tedesco Elias Keck (22’21”5). Buona comunque la prova dell’azzurro delle Fiamme Oro, che nella seconda parte di gara riesce a recuperare il gap dagli svizzeri Fabrizio Albasini e Pierrick Cottier per artigliare un meritato terzo posto. Ai piedi del podio Davide Ghio (Fiamme Gialle) che chiude con un ritardo dal vincitore di 1’00”07. Gli altri piemontesi in gara hanno così chiuso: 28° Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime); 36° Alessio Romano (Carabinieri), 37° Edoardo Forneris (Alpi Marittime), 56° Alberto Rigaudo (Alpi Marittime).

Al femminile, rammarico per la cuneese Elisa Gallo che chiude al 4° posto per una manciata di secondi. Vittoria di Marina Kaelin in 24’42”1. Mai in discussione il successo della svizzera, che a metà gara ha 7” di vantaggio sulla seconda e a fine prova ne accumula 21”2 su Gina Del Rio. L’andorrana è l’unica a rimanere sotto il minuto di gap da Kaelin, infatti la svizzera Siri Wegger è terza ma con un distacco di 1’03”. 21^ Beatrice Laurent (Nordico Pragelato).

