Campionati Italiani Aspiranti: bene la verzuolese Sofia Mattio in Super-G e Combinata Alpina a La Thuile

Doppio impegno e finalmente una medaglia per il Comitato FISI Alpi Occidentali nella terza giornata dei Campionati Italiani Aspiranti di sci alpino a La Thuile. Il programma di venerdì 17 marzo prevedeva la disputa dei Super-G e delle Combinate Alpine femminile e maschile.

Tra le Aspiranti grande protagonista Ludovica Righi, atleta carpigiana tesserata in Trentino per lo Sci Club Edelweiss. Ha aperto vincendo il titolo in Super-G con il tempo di 1’,02”,81/100 e con 82/100 di vantaggio sulla valdostana Giorgia Collomb dello Sci Club La Thuile Rutor. Terza a 2”,91/100 Camilla Vanni, romana dello Sci Club Druscié di Cortina.

Migliore delle atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali la grugliaschese Eleonora Zanetti dell’Equipe Beaulard, sesta, seguita dalla torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana, settima, e da Giulia Casetta del Valchisone Camillo Passet, ottava.

Sedicesima piazza per la verzuolese Sofia Mattio dello Ski College Limone, ventunesima per Vittoria Lerda dello Sci Club Sestriere, ventiduesima per la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, ventiseiesima per la ligure Aurora Turri dell’Equipe Limone, trentesima per la torinese Maddalena Demaria dello Sci Club Valchisone Camillo Passet.

Oltre il trentesimo posto le altre rappresentanti del Comitato FISI Alpi Occidentali. Il tesoretto accumulato nella gara veloce ha permesso a Ludovica Righi di ottenere il bis anche nella Combinata Alpina, chiusa con il tempo totale di 1’,39”,92/100, con 1”96/100 di vantaggio su su Giorgia Collomb e 3”,99/100 su Alessandra Banchi, che ha rimontato in Slalom e ha portato la prima medaglia al Comitato FISI Alpi Occidentali. Settima Eleonora Zanetti, decima Sofia Mattio, undicesima Giulia Casetta, ventesima Beatrice Garbasso,

ventitreesima Vittoria Lerda, venticinquesima Aurora Turri, ventisettesima Maddalena Demaria, ventinovesima Alice Anese del Golden Team Ceccarelli. In campo maschile titolo italiano del Super-G ad Alessandro Guerresco dello Sci Club Drusciè di Cortina, che ha chiuso con il crono di 1’,02”,11/100 e con soli 5/100 di vantaggio sul valdostano Pietro Broglio dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc.

Terzo a 16/100 l’altoatesino Jakob Franzelin dello Sport Club Petersberg. Sesto posto per il valsusino Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, ottavo per il sestrierino Gilberto Bernardi dello Sci Club Sestriere, trentunesimo per il valsesiano Leonardo Varzi dello Ski

Team Valsesia, trentaquattresimo per il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, trentacinquesimo per il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere. Jakob Franzelin ha vinto la Combinata con il tempo totale di 1’,37”,51/100, precedendo per 1”,41/100 Pietro Broglio e per 1”,59/100 l’altoatesino Lukas Sieder della Renngemeinschaft Wipptal, che ha recuperato quindici posizioni nella manche di Slalom. Dodicesima piazza per Gilberto Bernardi, quindicesima per Pietro Casartelli, ventunesima per Pietro Mazzoleni del Regeneration Team, ventiduesima per Edoardo Simonelli, ventiseiesima per Brahim Matteo Houkmi dello Sci Club Sansicario Cesana.

1 of 8

Le classifiche dei Super-G e delle Combinate dei Campionati Italiani Aspiranti

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=117882

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=117883

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=117880

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=117881

c.s.