Volley C/F – Impegno difficile per El Gall dopo il successo chiave, Libellula e Vicoforte chiamate al riscatto

Non sarà un fine settimana semplice per le tre formazioni cuneesi impegnate nella Serie C femminile di pallavolo. Le tre compagini della “Granda” dovranno infatti vedersela contro tre delle prime quattro della classifica in un turno che si preannuncia molto complicato.

L’apertura è dedicata a El Gall, che si ritrova a fronteggiare A.F. Volley con soli due giorni di riposo dall’ultima gara. Le albesi hanno infatti disputato il recupero con il G.S. Sangone Nichelino giovedì sera, e ne sono uscite con una brillante vittoria in cinque set. In classifica le albesi guadagnano così un piccolo margine proprio su queste ultime e sperano nel terzultimo posto, foriero di playout e non di retrocessione diretta. La sfida alla terza forza del campionato non è semplice, ma sulle ali dell’entusiasmo potrebbe portare qualche sorpresa.

Dopo la brutta uscita dello scorso sabato proprio in casa A.F. Volley, il Vicoforte Volley Ceva Bam cerca di ritrovare il suo cammino ritornando tra le mura amiche del palazzetto vicese contro la Mts Ser Santena quarta. La compagine torinese precede di una posizione e di cinque punti le ragazze di coach Pagliuca, che vorranno comunque vendere cara la pelle in vista del finale di stagione. L’obiettivo playoff, maturato dopo una prima parte di stagione molto positiva, sembra tramontare, ma ci sono ancora tante soddisfazioni da potersi togliere, a partire da una salvezza ancora non aritmetica fino al giocare con spensieratezza nelle prossime uscite.

Anche la Libellula Volley è reduce da un’uscita molto negativa in casa della In Volley Piemonte e cerca un riscatto, quanto meno a livello di prestazione. L’avversaria di giornata non è esattamente la migliore per tentare un riscatto, in quanto le giovani braidesi dovranno vedersela con una delle due prime della classe, la Isil Volley Almese Massi. Le giovani di coach Relato hanno di fronte un impegno, l’’ennesimo, molto complicato, ma hanno anche la necessità di fare punti per togliersi da una zona playout che pare sempre più definitiva. In casa almesina, invece, c’è la necessità di vincere per non perdere la compagnia della Unionvolley Pinerolo, che parte favorita nella sfida casalinga con il Club76 Playasti.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 20 (18/3)

Libellula Volley – Mts Ser Santena

Vol-ley Academy Volpiano – G.S. Sangone Nichelino

El Gall – A.F. Volley

Unionvolley Pinerolo – Club76 Playasti

Cascina Capello Chieri – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

Vicoforte Volley Ceva Bam – Isil Volley Almese Massi

Pallavolo Montalto Dora – In Volley Piemonte

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA