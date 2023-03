Volley A2/F – Missione tre punti: la LPM Bam Mondovì ospita Soverato nell’anticipo del sabato sera

È una LPM Bam Mondovì che ha solo un risultato a disposizione quella che accoglie il Volley Soverato nella seconda giornata della Pool Promozione valida per la Serie A2 femminile di pallavolo. La formazione monregalese dopo lo scivolone della prima giornata con San Giovanni in Marignano ha a disposizione solamente i tre punti per continuare la caccia alle prime cinque posizioni del girone, distanti ora dai 5 punti in su.

Su richiesta della compagine calabrese la gara si giocherà sabato sera, cosa inusuale per il “Puma”, con fischio di inizio fissato per le 20.00. Soverato non ha più ambizioni di qualificarsi ai playoff, ma lo scorso sabato ha dimostrato di non voler giocare a fare la vittima sacrificale in questa Pool, andando ad imporsi per 3-2 sul difficile campo della Futura Giovani Busto Arsizio.

La LPM, invece, ha esordito nella seconda fase della stagione con una sconfitta per certi versi inaspettata, in casa e in cinque set con la Omag-Mt San Giovanni In M.No. Al di là dei meriti delle romagnole, comunque terze nella Pool, le ragazze di coach Solforati hanno fatto un passo indietro a livello di prestazione, riuscendo ad esprimere solo a tratti la bella pallavolo che era stata un marchio sul finire della regular season.

Certamente Soverato ha caratteristiche quasi opposte a quelle di San Giovanni, con un gioco decisamente più lento orchestrato da Emma Malinov, sorella minore della regista della nazionale Ofelia. Le attaccanti di palla aperta sono caratterizzate da fisicità importanti, che il muro rossoblù (molto positivo nelle ultime uscite, soprattutto con Pizzolato) dovrà essere bravo a contenere.

Tre punti per la LPM BAM Mondovì sarebbero utili per superare in un colpo solo tre formazioni, che poi avrebbero il compito di rispondere nelle loro partite di domenica. L’altro anticipo del sabato è Itas Trentino – Cda Talmassons, ed in caso di vittoria delle friulane il Roma Volley Club potrebbe già festeggiare la promozione in caso di successo sulla Valsabbina Millenium Brescia.

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 2 (18-19/3)

Itas Trentino – Cda Talmassons (18/3)

Lpm Bam Mondovì – Volley Soverato (18/3)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Volley Hermaea Olbia

Roma Volley Club – Valsabbina Millenium Brescia

Bsc Materials Sassuolo – Itas Ceccarelli Martignacco

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Futura Giovani Busto Arsizio

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, CLASSIFICA