Seconda Categoria – Carrù vs Val Maira è il big match di giornata! Nel Girone G è bagarre nella lotta per la salvezza

La ventunesima giornata del campionato di Seconda Categoria è alle porte e le squadre cuneesi scaldano i motori.

Nel Girone F dopo la cocente eliminazione in Semifinale di Coppa Piemonte cerca di riprendere la rincorsa alla vetta il Langa che sarà di scena sul campo del Nizza Vallebelbo. Ai piedi del podio turno casalingo per l’Orange Cervere che ospita il sempre ostico Neive mentre promette scintille la sfida tra Cortemilia e Caramagnese, con i padroni di casa vogliosi di proseguire la rimonta verso la salvezza.

Al centro della classifica si sfidano Mezzaluna Villanova e Stella Maris che cercano punti importanti per la serenità. Chiude il palinsesto la sfida Canale 2000-Sportroero: una delle ultime spiagge per i padroni di casa per riaccendere la fiammella della speranza verso la permanenza in categoria.

Nel Girone G turno interno tutt’altro che scontato per la capolista Piazza che ospita un San Chiaffredo altalenante ma pericoloso. Rischia di più, ma non può permettersi di sbagliare, il Carrù che attende il Val Maira in un match che promette spettacolo. Nella lotta per la terza posizione impegno casalingo per il Valvermenagna che se la dovrà vedere contro il San Benigno mentre l’Olimpic Saluzzo ospita il Villafalletto, fresco finalista di Coppa Piemonte.

Con i favori del pronostico il Virtus Busca attende tra le mura amiche il Bagnasco mentre in coda è tempo di scontri diretti con le sfide Bernezzo-Salie e Pro Brossasco-Dogliani: punti pesantissimi in palio per la salvezza.