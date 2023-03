Atletica e non solo: il gioiellino della pista “Fantoni Bonino” a Mondovì

Non solo fa da casa per i quasi 600 tesserati dell’Asd Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo, ma la pista “Fantoni Bonino” al Beila di Mondovì negli ultimi anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tanti altri sportivi che possono così curare nel dettaglio alcuni aspetti specifici e rendere poi al meglio all’interno delle proprie discipline. È il caso, ad esempio, della pallapugno.

Sugli impianti monregalesi, gestiti dal ’99 in maniera continuativa dall’Atletica Mondovì, è cresciuto Federico Raviola (ora capitano dell’Imperiese e vice campione d’Italia in carica) e si allenano regolarmente altri giocatori di Serie A quali Matteo Levratto, fresco vincitore dello Scudetto di B a Ceva, Andrea Pettavino (San Biagio) e il capitano della Bormidese Davide Dutto.

«È dai tempi di Milvo Fantoni e Salvatore Bonino che la pista viene utilizzata dagli atleti di “balon”», spiega Lorenzo Terreno, tecnico Subalcuneo, già membro del Centro tecnico federale nonché allenatore di atletica. «Ancora oggi tantissime società dal monregalese, cuneese e anche dalla Liguria vengono ad allenarsi qui. Oltre alla preparazione invernale, Mondovì ha anche ospitato il Centro tecnico federale, che racchiude i migliori giovani. Se si guarda indietro, da qui sono passati i campioni del passato Bruno Campagno, Paolo Danna e il compianto Alessandro Bessone». «Dal “lontano” 2009 – aggiunge Federico Raviola – ho visto questi impianti rinnovarsi fino a diventare una struttura all’avanguardia, penso sicuramente una delle migliori a livello regionale. È un ottimo punto di appoggio per l’inverno, anche quando c’è da fare i conti con la neve. Non credo di aver mai dovuto saltare un allenamento».

L’olimpionica Rigaudo: «Da sempre sostengo la multidisciplinarietà»

Da tempo la pista di atletica è anche diventata base operativa per i ragazzi e le ragazze dello Sci Club Entracque agli ordini del tecnico Elisa Rigaudo, ex campionessa di marcia, medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2008 di Pechino e anche collaboratrice dell’Atletica Mondovì.

«Seguiamo un gruppo di circa 30-40 ragazzi e ragazze, dai 12 ai 18 anni, impegnati nel biathlon e nello sci di fondo. Io sono una forte sostenitrice della multidisciplinarietà. È bello collaborare tra realtà diverse, perché permette fin dalla più tenera età di sviluppare competenze e risorse che poi i giovani atleti si ritroveranno da grandi. Per i test fisici in pista, abbiamo sempre ricevuto la massima disponibilità ed elasticità. Questo è molto importante, perché gli atleti sono atleti sempre. Tutti i giorni». Sempre rimanendo nello sci nordico, al Beila si allena la campionessa monregalese Laura Restagno, mentre prosegue la bellissima collaborazione tra Atletica Mondovì e lo Sci Club Valle Ellero guidato del presidente Augusto Raineri.

Discesa, tennis e arbitri, preparazione concorsi militari e Scuole

Spazio pure agli specialisti della discesa sugli sci. Danilo Rubini, personal trainer presidente dell’Asd Planet Fitness di Mondovì, s’avvale degli impianti in via Conti di Sambuy 10 per curare la loro preparazione. «La location è stupenda, ottima per il lavoro che svolgiamo soprattutto indoor per migliore le caratteristiche cardio polmonari, sviluppare una buona tenuta alla velocità di movimento e migliorare le capacità di resistenza all’acido lattico».

Dopo un passato da velocista e gli anni dedicati allo skeleton, il monregalese Giovanni Mulassano da preparatore della nazionale di bob ha deciso di mantenere come sede per i raduni proprio la pista di atletica di casa, che nel passato recente ha rappresentato anche la base operativa per gruppi di tennisti provenienti da vari club italiani oltre che il luogo di raduno della sezione AIA di Cuneo “Ermanno Silvano” per gli arbitri di calcio della nostra provincia.

Qui si preparano anche numerosi ragazzi e ragazze in vista dei test fisici attitudinali dei concorsi militari affidandosi ai tecnici presenti che li aiutano nel conseguimento dei propri obiettivi, mentre grazie ad una convenzione, gli studenti dei Licei di Mondovì svolgono le lezioni di educazione fisica. Lo stesso impianto è sede dei raduni regionali Fidal Piemonte fin dal lontano 1999, ma anche scelto da numerose squadre (di atletica e non) per ritiri estivi grazie alle sinergie instaurate con le strutture recettive del territorio.

L’assessore Terreno: «Un servizio insostituibile, la nostra città continuerà ad investire»

«La pista comunale di atletica “Fantoni-Bonino” rappresenta uno dei migliori esempi di come un impianto sportivo possa essere gestito ed essere utile ed utilizzato per più discipline», commenta l’assessore allo sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno. «La nostra città ha investito in questi anni, e continuerà a farlo, per garantire agli appassionati ed agli atleti un servizio che ormai è divenuto insostituibile per Mondovì e per tutto il territorio. Complimenti, quindi, per le tante attività in esso trovano sede, a partire da quelle dedicate ai più giovani».

c.s.