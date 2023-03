Trofeo San Bernardo: protagoniste Subalcuneo, Imperiese, San Biagio e Ceva

Ritorna, puntuale come la primavera, il Trofeo San Bernardo. L’edizione 2023, la sesta nella storia della manifestazione, per la seconda volta si sviluppa su due prestigiose location nel mondo della pallapugno: gli sferisteri di Diano Castello e Cuneo. L’evento nasce e si espande all’insegna della comune partnership con il noto brand delle fonti San Bernardo, l’acqua dei campioni, che conferma il suo legame con il territorio e con lo sport tipico di Piemonte e Liguria. Un quadrangolare dall’importante valenza sportiva, vero e proprio test in vista dell’avvio dei Campionati, fissato per sabato 8 aprile.

Protagoniste, naturalmente, le squadre che porteranno nel nome o nel colore il richiamo al prestigioso marchio garessino: Acqua San Bernardo Subalcuneo, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Acqua San Bernardo San Biagio. La prima giornata di semifinali si è svolta sabato scorso, equamente divisa tra Ponente e Granda, con i seguenti risultati: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese – Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 9-2; Acqua San Bernardo Subalcuneo – Acqua San Bernardo S.Biagio 9-3.

Sabato 18 marzo, alle ore 13.00, fischio d’inizio della finale per il terzo posto con le quadrette capitanate da Matteo Levratto e Andrea Pettavino. A seguire la finale per il titolo che vedrà opposte la squadra di casa, con l’esordio di Marco Battaglino, e quella del grande ex di turno, Federico Raviola. L’appuntamento, dunque, è fissato: il primo pomeriggio di balon della stagione 2023 presso lo sferisterio “Città di Cuneo – Francesco Capello”.

Ecco il dettaglio delle squadre:

ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO – serie A: Marco Battaglino, Roberto Corino, Enrico Rinaldi, Jacopo Pesce, Andrea Giubergia. Dt: Giuliano Bellanti.

OLIO ROI ACQUA SAN BERNARDO IMPERIESE – serie A: Federico Raviola, Oscar Giribaldi, Davide Iberto, Davide Malafronte, Simone Giordano. Dt: Riccardo Aicardi e Lorenzo Terreno.

VETRERIE GIACOSA SPACCIO FACCIA CEVA – serie A: Matteo Levratto, Nicholas Bacino, Franco Rosso, Pietro Galliano. Dt: Giorgio Poggio.

ACQUA SAN BERNARDO SAN BIAGIO – serie A: Andrea Pettavino, Alessandro Benso, Andrea Giraudo, Andrea Aimo, Leonardo Curetti, Roberto Tomatis. Dt: Diego Fazzone.

Trofeo San Bernardo – sesta edizione

ore 13.00 – finale 3°-4° posto

Acqua San Bernardo San Biagio – Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

a seguire – finale 1°-2° posto

Acqua San Bernardo Subalcuneo – Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

