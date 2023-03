ticket to bra 2023, manca pochissimo alla prima edizione!

Ormai ci siamo! Dopo lo straordinario successo fatto registrare dalla Granda Games, è alle porte l’attesissimo Ticket to Bra 2023!

Ticket to Bra 2023 si delinea come l’evento ludico dell’anno nel comune di Bra e d’intorni, nonché manifestazione di punta per l’intera regione Piemonte: un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, ma anche per coloro che si affacciano per la prima volta a questo “mondo” e, perché no, anche per i semplici curiosi.

Protagonista l’associazione braidese Ordine della Rocca, come organizzatori dell’evento.

Ma di cosa si tratta?

L’evento, fissato per sabato 1 aprile (dalle 10 alle 22:00) e domenica 2 aprile (dalle 10 alle 18) presso il suggestivo Movicentro di Bra (in via Trento e Trieste 6, accanto alla stazione), consiste in due intere giornate di gioco, durante la quale sarà possibile cimentarsi in sfide emozionanti, testando le proprie doti strategiche e di pianificazione.

L’obiettivo? Diffondere la passione per il gioco da tavolo moderno come momento di aggregazione tra i giovani (e non).

Durante l’evento sarà possibile conoscere e provare i più famosi giochi presenti in circolazione grazie all’imponente ludoteca che verrà allestita per l’occasione.

Gioco libero dunque, con gli oltre 300 giochi da tavolo messi a disposizione dalle associazioni, ma non solo. sessioni Gioco di Ruolo, molto altro ancora! Presente anche un’area dedicata ai più piccini, con il servizio Ludobus di Bra e Savigliano per farli divertire.

Niente paura per la scelta e per la lettura dei regolamenti, ci saranno volontari e “spiegagiochi” a guidarvi in ogni passo.

Stiamo parlando dei padroni di casa, l’Ordine della Rocca (Bra), con la partecipazione de Briganti del Pero (Guarene) e i ragazzi di Aosta Iacta Est (Aosta)

Le associazioni svolgono già settimanalmente l’opera di divulgazione del gioco in scatola e di ruolo attraverso serate dedicate.

In particolare, l’associazione cittadina Ordine della Rocca apre le porte della Ludoteca nella nuova sede di Pollenzo ogni giovedì sera a partire dalle 20.30.

L’evento è reso possibile inoltre grazie al prezioso supporto del Comune di Bra

Siete curiosi? Cerchiate le date sul calendario e accorrete numerosi. È possibile seguire i preparativi e scoprire maggiori dettagli relativamente all’evento seguendo la pagina Facebook “Ordine della Rocca”. Vi aspettiamo!