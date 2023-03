Strada alta ex militare del col di Tenda: siglata la convenzione per l’esecuzione degli interventi di manutenzione per 1,8 milioni di euro

Oggi il Comune di Limone Piemonte, la Provincia di Cuneo e Anas (Gruppo FS Italiane) hanno siglato, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la convenzione per i lavori di manutenzione della strada alta del Colle di Tenda di collegamento tra Italia e Francia.

Alla presenza del Viceministro del Ministero delle Infrastrutture Edoardo Rixi e del Senatore Giorgio Maria Bergesio, hanno sottoscritto la Convenzione il Sindaco di Limone Massimo Riberi e, per la Provincia di Cuneo il Consigliere Vincenzo Pellegrino e per Anas, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Aldo ISI, accompagnato dal responsabile struttura territoriale Piemonte e VDA ANAS Ing.Angelo Gemelli.

La Convenzione prevede il conferimento di 1,8 milioni di euro da parte di Anas all’Amministrazione comunale di Limone Piemonte per l’esecuzione dei lavori di manutenzione lungo la via comunale. Gli interventi saranno progettati e realizzati dal Comune, proprietario dell’arteria stradale, con l’eventuale assistenza tecnica e amministrativa della Provincia di Cuneo.

A causa dei gravi dissesti causati dalla tempesta Alex a ottobre 2020, in particolare sul versante francese del Colle di Tenda, il transito lungo la SS20-RD6204 è stato sospeso interrompendo il collegamento tra Italia e Francia. Il contributo finanziario consentirà al Comune di Limone Piemonte di eseguire la manutenzione necessaria per mantenere in esercizio la strada alta del Colle di Tenda, unico collegamento internazionale tra le valli Vermenagna e Roja, fino al completamento dei lavori di costruzione della nuova canna del tunnel di Tenda.

“Si tratta di un intervento fondamentale per consentire ai residenti di Limone Piemonte, Tenda e La Brigue di poter transitare durante il periodo estivo e in attesa del ripristino della viabilità ordinaria del Colle di Tenda – dice il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi –. Ringrazio in modo particolare il Vice Ministro alle infrastrutture On. Edoardo Rixi e i suoi collaboratori, per l’attenzione costante alla nostra realtà e insieme a lui il Senatore Giorgio Maria Bergesio che sostiene con costanza le nostre istanze territoriali. Un ringraziamento ad ANAS, ed in particolare all’ing. Gemelli Angelo, che oltre ad aver deliberato questo finanziamento al Comune si è impegnata a proseguire i lavori del Traforo del colle di tenda come da Cronoprogramma”.

“Siamo soddisfatti della soluzione ottenuta – sottolinea il Senatore Giorgio Maria Bergesio – perché la viabilità di questa zona già ampiamente compromessa avrà un importante collegamento alternativo e permetterà ai residenti di fruire di una strada breve e indispensabile a risparmiare tempi di percorrenza e costi. Ringrazio il Vice Ministro Rixi e ANAS per aver risolto in tempi brevissimi questa importantissima problematica”.