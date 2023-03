Doppia vittoria del Trentino nella prima giornata dei Campionati Italiani Aspiranti di sci alpino a La Thuile.

Il Gigante femminile si è corso sulla pista Diretta 2, molto tecnica. Ha vinto la modenese Ludovica Righi, tesserata però per i trentini dello Sci Club Edelweiss, con il tempo totale di 2’,13”,21/100, con un vantaggio di 31/100 sulla brianzola Sofia Parravicini dello Sci Club Lecco e di 56/100 sulla romana Camilla Vanni dello Sci Club Drusciè di Cortina. Peccato per la torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana, che era quarta dopo la prima manche ma è uscita nella seconda. Così la migliore delle piemontesi è la verzuolese Sofia Mattio dello Ski College Limone, sesta a 2”,17/100. L’altra cuneese, Sara Caterina Dotta dello Sci Club Val Vermenagna, si è classificata settima, mentre la torinese Eleonora Zanetti dell’Equipe Beaulard ha chiuso all’ottavo posto. Diciannovesimo posto per la valsesiana Rebecca Frigiolini dello Sci Club Sansicario Cesana, ventunesimo per la

villarese Vittoria Lerda del Sestriere, ventiseiesimo per la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, ventisettesimo per la sua compagna di squadra Aurora Turri, oltre il trentesimo posto le altre atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali.

Sul muro della pista 3 Franco Berthod, la stessa della Coppa del Mondo femminile, si è invece disputato lo Slalom maschile. Il nuovo campione italiano della categoria Aspiranti è il fassano Federico Fontana dell’Unione Sportiva Monti Pallidi, autore del miglior tempo in entrambe le manches, con il tempo complessivo di 1’,20”,39/100. Secondo a 23/100 il bellunese Filippo Dall’Anese dello Sci Club Drusciè, terzo a 61/100 il finanziere ampezzano Edoardo Baldo. Sesto posto per il genovese, Pietro Mazzoleni del Regeneration Team ad 1”,65/100 da Fontana e ottavo posto per Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere.

Ventunesima piazza per Brahim Matteo Houkmi dello Sci Club Sansicario Cesana, ventiduesima per Giulio Antoniazzi del Sauze d’Oulx, ventitreesima per Tomas Deambrogio del Sauze d’Oulx, venticinquesima per Matteo Chirieleison del Mondolè Ski Team.

cs