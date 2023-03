Calcio a 5, A2: Elledì ospita Città di Mestre a Caramagna Piemonte

Dopo la pausa per le Final Four di Coppa Italia, si riaccendono le luci della Serie A2 e l’Elledí ritorna in campo a Caramagna con il Città di Mestre (Sabato 18 Marzo, ore 16).

I prossimi avversari dei gialloblù hanno conquistato 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte) e sono momentaneamente settimi, in piena corsa per un posto ai playoff.

I veneti, vittoriosi nel match di andata per 5-3, sono alla ricerca di un risultato positivo che manca da 3 giornate, l’ultimo successo della formazione guidata da mister Alessandro De Martin risale al 18 Febbraio. In quell’occasione, proprio in una trasferta piemontese, si imposero 7-6 sull’Orange Futsal Asti.

Con 5 giocatori oltre la doppia cifra, Mazzon (23), Del Gaudio (21), Leandrinho (14), Bellomo e Juanilo (10) e 107 reti realizzate, la formazione mestrina vanta il secondo miglior attacco del raggruppamento.

Al Palasport di Caramagna Piemonte sarà una partita importante per gli uomini di Giuliano, che vogliono dare continuità a una striscia positiva che dura da 4 gare.

