Magliano Alfieri – Gianni Oliva a “Se una sera d’inverno…”, con la biblioteca

Con la biblioteca civica di Magliano Alfieri prosegue la serie dal titolo “Se una sera d’inverno”, che si svolgerà in alcune domeniche d’eccezione da qui e sino ad aprile inoltrato. Ogni volta presso il salone della sede di piazza Bergamasco, in frazione Sant’Antonio: e tutte le volte alle 17, in orario pomeridiano.

Domenica 19 marzo, al centro dell’attenzione, ci sarà un “nome” di tutto rispetto: e, peraltro, già apprezzato in passato nel paese alfieriano, in occasione della kermesse “Parole e musica nel parco” curata nell’epoca estiva dalla medesima biblioteca. Stiamo parlando di Gianni Oliva: giornalista pubblicista e storico, ma soprattutto autore e ricercatore, giàreside di liceo e docente universitario, oltre che assessore emerito alla Cultura della Regione Piemonte. L’ospite presenterà nell’occasione il suo nuovo libro dal titolo “Il purgatorio dei vinti”.

È un testo preziosissimo: da Raimondo Vianello a Enrico Maria Salerno, da Walter Chiari a Enrico Ameri, dal giornalista Mauro De Mauro all’anziano scrittore americano Ezra Pound, dal futuro ministro Mirko Tremaglia all’olimpionico della marcia Pino Dordoni: ci sono tanti nomi diventati illustri tra gli oltre trentamila militi e sostenitori della Repubblica sociale italiana ammucchiati, a fine guerra, nel campo di prigionia allestito dagli Alleati a Coltano, alle porte di Pisa. Sono i vinti della guerra civile, per la maggior parte «ragazzi di Salò», che dopo l’8 settembre hanno scelto la continuità con i valori del Ventennio e in nome di un malinteso senso della patria e dell’onore sono andati a cercare la dannunziana «bella morte», schierandosi dalla parte sbagliata della storia.