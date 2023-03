Alba e Bra per Bacco&Orfeo 2023

Secondo appuntamento con Bacco&Orfeo domenica 19 marzo, alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba e alle 16:30 nel Coro della Chiesa di Santa Chiara a Bra. Il violinista Lorenzo Parisi e il pianista Giuseppe Maiorca spiegano così il loro programma: «Con il “Concerto a Menu” aspiriamo ad offrire una prospettiva di ascolto originale, che spazi con maggiore libertà fra capolavori musicali di tutti i tempi. Ciò che avviene abitualmente per il repertorio operistico, dove è consuetudine estrapolare arie o preludi e intermezzi sinfonici eseguendoli fuori dal contesto integrale, non avviene mai in ambito cameristico. E noi ci siamo posti una semplice domanda: perché?

Non abbiamo trovato una risposta veramente soddisfacente, e quindi, eccoci qui ad infrangere la tradizione con la nostra offerta musicale.

L’Antipasto: Un Tema con variazioni una forma musicale che richiama la composizione di un piatto di antipasto misto, composto da tanti piccoli elementi diversi

Il Primo: un primo movimento di Sonata (uno solo, non esageriamo con i carboidrati!)

I Secondi: due proposte di Romanze, una Classica ed una Romantica, con l’intermezzo di un Sorbetto per spezzare il gusto fra le due pietanze.

I Dessert: due Scherzi per lasciare negli ascoltatori un dolce ricordo della serata.

Buon …..ascolto!»

Dopo concerto con i vini della Cantina Sociale Bergamasca di San Paolo d’Argon BG

Calendario

Domenica 19 marzo

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Lorenzo Parisi violino

Giuseppe Maiorca pianoforte

Musiche di Vitali, Elgar, Gardel, Beethoven

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Lorenzo Parisi violino

Giuseppe Maiorca pianoforte

Musiche di Kreisler, Beethoven, Gardel, Brahms, Massenet

Domenica 26 marzo

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Lidia Basterretxea, Marina Malavasi soprani

Alberto Melgrati oboe

Giulio Mercati organo positivo

Musiche di Porpora, Vivaldi, Marcello, Du Mont

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Lidia Basterretxea, Marina Malavasi soprani

Alberto Melgrati oboe

Giulio Mercati organo positivo

Musiche di Porpora, Vivaldi, Marcello, Du Mont

Domenica 2 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Aylen Pritchin violino

Andrea Rucli pianoforte

Musiche di Schumann, Weick Schumann, Brahms

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Pierluigi Camicia pianoforte

Musiche di Bach, Beethoven, Chopin

Domenica 9 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Quartetto Vivaldiano

Stefano Maffizzoni flauto

Riccardo Malfatto violino

Ludovico Armellini violoncello barocco

Lorella Ruffin clavicembalo

Musiche di Antonio Vivaldi

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Quartetto Vivaldiano

Stefano Maffizzoni flauto

Riccardo Malfatto violino

Ludovico Armellini violoncello barocco

Lorella Ruffin clavicembalo

Musiche di Antonio Vivaldi

Domenica 16 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Joan Espina violino

Anna Ferrer pianoforte

Musiche di Beethoven, Kreisler, de Falla, de Sarasate

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Silvano Minella violino

Flavia Brunetto pianoforte

Musiche di Mozart, Beethoven

—————————————————–

I luoghi dei concerti

Alba, Chiesa di San Giuseppe, Piazzetta San Giovanni Paolo II

Bra, Chiesa di Santa Chiara, Via Barbacana

Bacco&Orfeo è realizzato:

con il sostegno della Città di Alba, e della Città di Bra, assessorati alla Cultura

in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

in collaborazione con:

Centro Culturale San Giuseppe Alba, Associazione “E. Molinaro” Bra, Amici di S. Chiara e di Bernardo Antonio Vittone, Musica in Bra, Istituto Professionale Statale “Velso Mucci”di Bra, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Parco Culturale Langhe Monferrato Roero, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato.

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione. In caso di rinuncia, si richiede di segnalarla tempestivamente a [email protected], per poter accogliere altri spettatori interessati o in lista d’attesa.

Ingresso:

Abbonamento ai 6 concerti di Alba (con posto riservato): 24 euro

Abbonamento ai 6 concerti di Bra (con posto riservato): 24 euro

Abbonamento riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com/it/amici-del-festival) valido per i concerti di Alba e Bra: 18 euro

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 12 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.

Informazioni

[email protected]

tel. +39.0173.362408

Associazione Incontri Musicali Internazionali CF 02986810048