Volley C/F – Sconfitte pesanti per Vicoforte e Libellula; El Gall rinvia la sua sfida a giovedì

Sono solamente due le formazioni cuneesi scese in campo nella giornata appena conclusa della Serie C femminile di pallavolo. Non ha infatti disputato la sua partita El Gall, in quanto il G.S. Sangone Nichelino ha ottenuto il rinvio per la convocazione di una sua atleta nella nazionale sordomuti. La sfida sarà recuperata fra due giorni, giovedì 16, alle 21.15.

Non sorridono però le due compagini scese in campo, incappate in stop molto pesanti. La Libellula Volley viene travolta in trasferta da un In Volley Piemonte molto sul pezzo e capace di conquistare tre agevoli punti. A Cambiano le padrone di casa conquistano il primo ed il terzo set con delle partenze a razzo che le giovani braidesi non riescono a frenare. Solo nella seconda frazione le libellule restano a contatto più a lungo, ma nella parte centrale In Volley allunga e si impone con agio. Le ospiti mancano così l’obiettivo di muovere la classifica contro un’avversaria non troppo lontana e sono attese dall’impegnativo match casalingo con la Mts Ser Santena.

Non dice bene la trasferta nemmeno al Vicoforte Volley Ceva Bam, “piallato” dalla A.F. Volley. A San Mauro Torinese la formazione di coach Pagliuca incappa in una serata storta e non riesce a frenare le padrone di casa, che si confermano al terzo posto della classifica. Per le vicesi è probabilmente l’addio definitivo alle speranze playoff: la terza piazza dista ora 8 punti, e con sole 7 giornate da giocare. Nel prossimo turno le verdeblu, inoltre, avranno il loro daffare nel confronto con una delle due prime, la Isil Volley Almese Massi.

Proprio quest’ultima ha mantenuto la sua leadership grazie a una facile vittoria sulla Pallavolo Montalto Dora, che si conferma sempre più nella sua incostanza. Molto più faticoso il successo dell’altra capolista, la Unionvolley Pinerolo, impegnata in uno scontro durissimo in casa della Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli, da cui esce vincitrice per 3-1.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 19

Mts Ser Santena – Vol-ley Academy Volpiano 3-0 (25-18, 25-18, 25-20)

G.S. Sangone Nichelino – El Gall RINVIATA

A.F. Volley – Vicoforte Volley Ceva Bam 3-0 (25-18, 25-16, 25-17)

Club76 Playasti – Cascina Capello Chieri 3-1 (25-27, 25-22, 27-25, 29-27)

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Unionvolley Pinerolo 1-3 (26-24, 23-25, 25-27, 17-25)

Isil Volley Almese Massi – Pallavolo Montalto Dora 3-0 (25-19, 25-22, 25-12)

In Volley Piemonte – Libellula Volley 3-0 (25-13, 25-14, 25-16)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Unionvolley Pinerolo 48 Isil Volley Almese Massi 48 A.F. Volley 43 Mts Ser Santena 95 40 Vicoforte Volley Ceva Bam 35 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 34 Cascina Capello Chieri 33 In Volley Piemonte 27 Club76 Playasti 26 Pallavolo Montalto Dora 22 Libellula Volley 17 El Gall* 12 G.S. Sangone Nichelino* 11 Vol-ley Academy Volpiano 0 *Una partita in meno

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 20 (18/3)

Libellula Volley – Mts Ser Santena

Vol-ley Academy Volpiano – G.S. Sangone Nichelino

El Gall – A.F. Volley

Unionvolley Pinerolo – Club76 Playasti

Cascina Capello Chieri – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

Vicoforte Volley Ceva Bam – Isil Volley Almese Massi

Pallavolo Montalto Dora – In Volley Piemonte