“Un dono per salvare più vite”: Confcommercio e WeCuneo per la Fondazione Ospedale Cuneo

Recentemente la Fondazione Ospedale Cuneo Onlus ha avviato la raccolta fondi per dotare l’Aso Santa Croce e Carle di Cuneo di una seconda PET, così da poter raddoppiare il servizio e contribuire all’abbattimento delle liste d’attesa, migliorando l’efficienza delle prestazioni per migliaia di pazienti provenienti dalla Provincia, dal resto del Piemonte e dalla vicina Liguria.

La PET (acronimo inglese che sta per positron emission tomography, tomografia a emissione di positroni in italiano) è una tecnica diagnostica di medicina nucleare che comporta la somministrazione per via endovenosa di una sostanza normalmente presente nell’organismo. Poiché i tumori sono particolarmente avidi di glucosio, la PET, mostrando l’accumulo di questo zucchero, è molto utile per confermare una diagnosi di tumore, per verificare la presenza di metastasi o per verificare una variazione nelle dimensioni della massa tumorale. (dal sito ww.airc.it)

«Appoggiamo volentieri l’iniziativa – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo – dal carattere nobilissimo, perché riteniamo che la presenza di una seconda Pet all’interno dell’Ospedale Santa Croce e Carle sia di fondamentale importanza per l’intera utenza che quotidianamente affida la propria salute a questa eccellenza sanitaria nazionale».

«I commercianti e gli esercenti della Città – conclude Giorgio Chiesa, presidente di WeCuneo – collaboreranno attivamente alla divulgazione della raccolta fondi presso la clientela ed alla diffusione del messaggio di solidarietà partito dalla Fondazione Ospedale Cuneo onlus rendendosi così interpreti e parte attiva importante».

«La Fondazione Ospedale Cuneo Onlus che ho l’onore di rappresentare – dichiara Silvia Merlo – esprime sincera gratitudine a Confcommercio e a WeCuneo per la splendida iniziativa con la quale hanno coinvolto il mondo del commercio e degli esercizi di Cuneo in una magnifica gara di solidarietà. Con il loro aiuto e con la forza del territorio raggiungeremo presto l’obiettivo di dotare l’Ospedale Santa Croce di una seconda PET».

La rete dei negozi di vicinato, bar, ristoranti e attività di servizi diventano così ambasciatori di una raccolta fondi che ha l’obiettivo di divulgare tra i cittadini e la clientela la cultura della donazione a favore di una nobile causa.

È in distribuzione in questi giorni il kit per pubblicizzare e promozionare l’iniziativa.

Per contribuire all’acquisto della nuova PET per l’Ospedale Santa Croce e Carle si piò donare con bonifico sul conto corrente bancario dedicato:

IT 02 D 08450 10200 000000012 922

È anche disponibile la donazione con l’app Satispay selezionando il tasto Fondazione Ospedale Cuneo Onlus.