A Cavallermaggiore successo per i Campionati Regionali di Karate: ottime prestazioni per i padroni di casa dello Shotokan

Un’altra bella performance per gli atleti della S.K.C. – A.S.D. ai Campionati Regionali Piemonte e Valle d’Aosta di kata (figure) e kumite (combattimento) svoltisi domenica 12 marzo 2023 presso il Palazzetto dello sport di Cavallermaggiore.

Alla manifestazione hanno preso parte circa trecento atleti provenienti dalle palestre del Piemonte e della Valle d’Aosta; tra le compagini più numerose vi erano: la REM-BU-KAN

KARATE-DO di Rivarolo Canavese (con 57 atleti) e la Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D. (con 32 atleti).

Durante la mattinata si sono svolte, in contemporanea su 4 tatami, le competizioni dei bambini, i quali si sono mostrati entusiasti e tecnicamente preparati per questo importante evento della stagione; in rappresentanza della Società di casa si sono distinti:

BORI Matilde 2° classificata nel kata bambini fino a 7 anni;

SPERTINO Ettore 1° classificato nel kumite bambini 12-13 anni;

BONINO Matilde 4° classificata nel kumite bambini 10-11 anni.

Prima della ripresa delle competizioni dedicate ai ragazzi ed agli adulti c’è stato anche il tempo per la preziosa presenza del Sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro e del Sindaco di Racconigi Valerio Oderda, esperto karateka, che hanno portato il saluto delle rispettive Amministrazioni.

Anche tra gli atleti più esperti si percepiva quella giusta tensione ed emozione che accompagna i grandi eventi, con ottime performace tecniche e agonistiche da parte di diversi atleti; per la S.K.C. ASD hanno raggiunto il podio:

ALLOCCO Elisa 1° classificata nel kata 18-39 anni CINTURE NERE;

GILIBERTO Federica 4° classificata nel kata 18-39 anni CINTURE NERE;

MINA Alessia 3° classificata nel kata 18-39 anni;

MINA Alessia 1° classificata nel kumite 18-39 anni;

GILIBERTO Federica 3° classificata nel kumite 18-39 anni;

VIOLA Antonino 4° classificato nel kumite 18-39 anni;

BONINO Walter 3° classificato nel kumite MASTER;

MASTRORILLO Mirko 4° classificato nel kumite MASTER.

Buone le prestazioni di tutti gli altri atleti di casa che con coraggio hanno affrontato questa prova: BONINO Luca, BONINO Michele, CARENA Licia, CARRATURO Lorenzo, CHIARINI Valentino, CURIOTTO Michele, MAHFOUDI Nadir, MANA Gabriele, MANA Vittoria, MARTINELLI Alessio, MARTORANA Matilde, MASTRORILLO Noemi, NEGRO Cristian, PAOLA Francesco, PICCO Alice, RROZHANI GJOELE, SCANDURRA Christian, SALOMONE Edoardo, TEDESCO Maya e VAIRA Giorgia.

La Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D. ringrazia: i Maestri delle diverse palestre, i Sindaci, i volontari della C.R.I. Racconigi, la Dott.ssa Barone Monica e i genitori degli atleti, per aver permesso, con il loro prezioso contributo, di realizzare questa bellissima giornata di sport.

c.s.