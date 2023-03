Volley A2/M – Cuneo cambia tutto, ma non cambia nulla: vince Castellana Grotte. Bene Cantù e Porto Viro

Arriva la quarta sconfitta consecutiva per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, che sul campo della BCC Castellana Grotte rimedia una netta sconfitta per 3-0. I parziali si svolgono in maniera simile, con i padroni di casa bravi ad accelerare nella parte centrale dei parziali e a controllare fino alla fine, che arriva dopo nemmeno 70 minuti di gioco.

Coach Giaccardi prova già in partenza a dare un segnale forte, lasciando fuori dal sestetto iniziale sia Santangelo che Parodi, inserendo al loro posto i giovani Cardona (che sarà il migliore dei suoi con 11 punti) e Chiapello. Non scende in campo nemmeno Codarin, a causa di un infortunio patito in settimana e per il quale ha dovuto forzatamente sistemarsi in panchina con la maglia da libero. Al suo posto gioca Lanciani.

I pugliesi disputano una prestazione offensiva di prim’ordine (61% di positività alla fine del match) e riprendono il terzo posto solitario in classifica. Cuneo, invece, scende al nono posto in classifica, staccata dalla Consar RCM Ravenna ottava (e al momento qualificata per i playoff) di tre lunghezze. I cuneesi torneranno a giocare in casa nel prossimo turno, affrontando la Videx Yuasa Grottazzolina con cui condivide il nono posto.

BCC Castellana Grotte – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-18, 25-19, 25-19)

BCC Castellana Grotte: Longo 1, Tiozzo 12, Presta 6, Lopes Nery 10, Di Silvestre 12, Zamagni 9, Marchisio (L). N.E. De Santis, Cattaneo, Carelli, Sportelli, Ndrecaj, Jukoski. All. Cannestracci.

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 0, Chiapello 5, Lanciani 5, Cardona Abreu 11, Botto 9, Sighinolfi 7, Bisotto (L), Esposito 0, Kopfli 0, Lilli 0, Parodi 0. N.E. Codarin, Santangelo. All. Giaccardi.

ARBITRI: Colucci, Autuori. NOTE – durata set: 21′, 22′, 24′; tot: 67′.

Proprio la già citata Consar RCM Ravenna mette a segno il colpo di giornata, infliggendo un netto 3-0 alla capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Ne approfitta la Pool Libertas Cantù per portarsi a -9, ma il distacco è troppo per insidiare ragionevolmente il primo posto. Il fanalino di coda, infine, la HRK Motta di Livenza, conquista un successo insperato contro la Kemas Lamipel Santa Croce e cerca un ultimo assalto alla salvezza.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 23

Cave del Sole Lagonegro-Agnelli Tipiesse Bergamo 1-3 (33-35, 19-25, 25-19, 20-25)

HRK Motta di Livenza-Kemas Lamipel Santa Croce 3-1 (26-24, 23-25, 25-16, 25-20)

BCC Castellana Grotte-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-18, 25-19, 25-19)

Consar RCM Ravenna-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-19, 25-20, 25-20)

Pool Libertas Cantù-Conad Reggio Emilia 3-0 (25-18, 25-16, 25-21)

Videx Yuasa Grottazzolina-Delta Group Porto Viro 0-3 (20-25, 17-25, 19-25)

Consoli McDonald’s Brescia-Tinet Prata di Pordenone 0-3 (17-25, 15-25, 26-28)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 52 Pool Libertas Cantù 43 BCC Castellana Grotte 42 Delta Group Porto Viro 40 Kemas Lamipel Santa Croce 39 Agnelli Tipiesse Bergamo 39 Tinet Prata di Pordenone 37 Consar RCM Ravenna 34 BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 31 Videx Yuasa Grottazzolina 31 Consoli McDonald’s Brescia 28 Cave del Sole Lagonegro 24 Conad Reggio Emilia 23 HRK Motta di Livenza 20

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 24 (18-19/3)

Tinet Prata di Pordenone – HRK Motta di Livenza (18/3)

Delta Group Porto Viro – Pool Libertas Cantù

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Videx Yuasa Grottazzolina

Kemas Lamipel Santa Croce – Cave Del Sole Lagonegro

Agnelli Tipiesse Bergamo – Consoli McDonald’s Brescia

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BCC Castellana Grotte

Conad Reggio Emilia – Consar RCM Ravenna