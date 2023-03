Volley A2/F Pool Promozione – Per la LPM Bam Mondovì è partenza in salita, davanti scappano in cinque

Non inizia nel migliore dei modi la Pool Promozione della LPM Bam Mondovì. La formazione allenata da coach Solforati cede tra le mura amiche del Palamanera in cinque set alla Omag-Mt San Giovanni In Marignano e vede complicarsi la sua rincorsa alle prime cinque posizioni.

Le monregalesi offrono una prestazione in calo rispetto alle ultime uscite, scostante e con tanti problemi nel contenere la battuta avversaria. Dal canto loro le ospiti con il loro gioco veloce riescono a mettere molto in difficoltà il sistema muro-difesa della LPM. Nel secondo e nel terzo set il “Puma” riesce a rispondere colpo su colpo alle avversarie, portandosi anche avanti 2-1 nel conto dei set. Le romagnole accelerano di nuovo dalla quarta frazione in poi, conquistando due punti importanti.

MVP della partita è l’ospite Bolzonetti, che chiude con 21 punti. Tra le padrone di casa spicca Pizzolato con i suoi 16 punti, alla pari con una Decortes un po’ in ombra nella serata e spesso in difficoltà. La LPM Bam Mondovì tornerà in campo sabato sera, alle 20.00 e sempre in casa, per affrontare il Volley Soverato penultimo in classifica nella Pool Promozione.

LPM BAM MONDOVI’ – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 2-3 (19-25 25-22 25-21 17-25 8-15)

LPM BAM MONDOVI’: Giroldi 1, Grigolo 14, Riparbelli 1, Decortes 16, Populini 14, Pizzolato 16, Bisconti (L), Colzi 11, Takagui 1, Zech, Longobardi. Non entrate: Giubilato (L). All. Solforati.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 3, Babatunde 15, Turco 3, Bolzonetti 21, Parini 13, Perovic 19, Caforio (L), Saguatti 4, Aluigi. Non entrate: Salvatori, Biagini (L), Covino, Cangini. All. Barbolini.

ARBITRI: Giorgianni, Di Lorenzo. NOTE – Spettatori: 350, Durata set: 24′, 30′, 30′, 26′, 15′; Tot: 125′. MVP: Bolzonetti.

Proprio il Volley Soverato ha firmato la sorpresa più grande della prima giornata di gare, espugnando in cinque set il campo di una Futura Giovani Busto Arsizio diventata pallida ombra della compagine vista fino a febbraio. In testa il Roma Volley Club parte forte sul campo di Olbia e si mantiene a +10 sulla Itas Trentino. Alle spalle delle prime tre CDA Talmassons e Valsabbina Millenium Brescia vincono e mettono un piccolo cuscinetto di sicurezza sulla sesta per l’accesso ai playoff.

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 1 (11-12/3)

Itas Trentino-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-0 (25-22, 28-26, 25-12)

Futura Giovani Busto Arsizio -Volley Soverato 2-3 (21-25, 15-25, 26-24, 25-19, 10-15)

Volley Hermaea Olbia-Roma Volley Club 1-3 (17-25, 25-22, 16-25, 18-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Itas Ceccarelli Martignacco 3-1 (26-24, 25-13, 23-25, 25-19)

Cda Talmassons-Bsc Materials Sassuolo 3-1 (23-25, 25-18, 25-15, 25-19)

Lpm Bam Mondovì-Omag-Mt San Giovanni In M.No 2-3 (19-25, 25-22, 25-21, 17-25, 8-15)

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, CLASSIFICA

Roma Volley Club 69 Itas Trentino 59 Omag-MT San Giovanni in M.no 52 CDA Talmassons 51 Valsabbina Millenium Brescia 51 Bsc Materials Sassuolo 47 Ipag S.lle Ramonda Montecchio 46 Futura Giovani Busto Arsizio 46 Lpm Bam Mondovì 46 Itas Ceccarelli Martignacco 42 Volley Soverato 35 Volley Hermaea Olbia 30

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 1 (18-19/3)

Itas Trentino – Cda Talmassons (18/3)

Lpm Bam Mondovì – Volley Soverato (18/3)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Volley Hermaea Olbia

Roma Volley Club – Valsabbina Millenium Brescia

Bsc Materials Sassuolo – Itas Ceccarelli Martignacco

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Futura Giovani Busto Arsizio