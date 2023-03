Tuttipiccoliprincipi a Cuneo

Domenica 26 Marzo al Cinema Teatro Don Bosco lo spettacolo di beneficenza dei 4Sangiu con musica, teatro e danza a sostegno dell’associazione Autismo Help OdV

Domenica 26 marzo alle 16 al Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo va in scena lo spettacolo #TUTTIPICCOLIPRINCIPI, tratto dal libro di Antoine de Saint-Exupéry “Il Piccolo Principe”.

Un format che miscela musica dal vivo, danza e teatro. Uno spettacolo emozionante, dai toni gentili e delicati, adatto a tutta la famiglia, che ripercorre i tratti salienti del romanzo e propone tematiche legate al meraviglioso mondo dell’infanzia. Proprio ottant’anni fa, esattamente il 6 aprile 1943, veniva pubblicato questo meraviglioso racconto che è diventato una delle opere letterarie più famose al mondo. Scopo dell’evento la raccolta fondi a favore dell’Associazione Autismo Help OdV di Cuneo L’ingresso è libero.

In #TUTTIPICCOLIPRINCIPI sale sul palco il gruppo musicale 4SANGIU composto da Romina Gianoglio (voce), Giuseppe Alladio (voce), Alberto Bobo Bosio (chitarre) e Alessia Castellino (violino): cantanti e musicisti conosciuti nel Cuneese per l’impegno a favore di associazioni ed enti di volontariato.

A interpretare i personaggi del romanzo gli attori Luigi Cando e Giulio Tarasco dell’Accademia Teatrale Toselli di Cuneo. Per la danza, la ballerina Marta Cavallo della scuola “La Maison de la Danse” di Cuneo con le coreografie di Simona Rivotti. Presenta lo spettacolo Donatella Signetti. La scenografia dello spettacolo sarà un tripudio di colore, grazie agli elaborati di tanti bambini dell’Istituto Comprensivo Paritario “Monsignor Andrea Fiore” di Cuneo. I disegni sono stati effettuati dai bimbi delle classi della scuola primaria durante le ore di arte (dalla classe seconda alla classe quinta) sotto la guida della madrelingua inglese Magda e dai bimbi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia Andrea Fiore durante il progetto “dialogo filosofico” con l’insegnante Michela.

L’associazione “Autismo Help Cuneo Odv” nasce nel 2001 con l’obiettivo di difendere e tutelare le persone con autismo e le loro famiglie. Sin dagli esordi collabora con le strutture sanitarie, in particolare con il Centro Autismo C.A.S.A. di Mondovì allo scopo di offrire un sostegno all’attività terapeutica, ma non solo.

Costante è l’attività di sensibilizzazione sulle tematiche dell’associazione nei confronti degli enti pubblici, del mondo politico e sindacale, delle associazioni e della società civile con l’obiettivo di far conoscere e cercare di risolvere le problematiche della quotidianità delle persone con autismo e delle loro famiglie.

«Nell’invitare tutti a partecipare – commenta Autismo Hep OdV – desideriamo ringraziare la Banca Alpi Marittime e il CSV di Cuneo per il contributo elargito oltre all’Amministrazione Comunale di Cuneo e l’ATL del Cuneese che hanno patrocinato lo spettacolo».

Per sostenere l’associazione Autismo Help OdV: IBAN IT98F0845046480000000017349, per contattarla: [email protected].