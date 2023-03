Mip – Mettersi in proprio: al via il programma ’23-25

Riparte per il triennio 2023-25, con uno stanziamento di 6,3 milioni di euro su tutto il territorio regionale, Mip – Mettersi in proprio: il programma della Regione Piemonte promosso dall’Assessorato al lavoro di Elena Chiorino e destinato ad accompagnare la creazione di nuova impresa, lavoro autonomo e trasferimento di azienda.

«È una splendida notizia per una provincia come quella di Cuneo che, dopo la pandemia, ha reagito accentuando ancora di più la sua forte creatività e innovazione imprenditoriale», commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Paolo Bongioanni. «Recuperare gli antichi mestieri, valorizzare le produzioni di qualità, riqualificare le attività commerciali che rischiano di perdersi per il mancato ricambio generazionale, avviare un’attività avanzata sul fronte green o un esercizio che tenga vivo un piccolo centro e garantisca servizi di prossimità. Nel Cuneese sono tantissimi i giovani e meno giovani che hanno un’idea forte e il sogno di avviare un’attività imprenditoriale, e che grazie a “Mettersi in proprio” possono contare sul supporto di risorse finanziarie in fase di avviamento e sul tutoraggio specialistico che li aiuti a districarsi fra adempimenti e pratiche burocratiche spesso complesse».

Nel triennio 2020-22 sono state 5.434 in tutto il Piemonte le registrazioni al portale mettersinproprio.it. Al termine del percorso sono stati validati 636 progetti d’impresa: 433 il numero delle imprese neo-costituite sul territorio regionale, 134 i nuovi piani di attività di lavoro autonomo approvati e circa 100 le neonate attività di lavoro autonomo avviate su tutto il territorio piemontese.

Osserva Bongioanni: «A riprova della sua importanza su questo fronte, il Cuneese costituisce da solo uno dei quattro macro-ambiti nei quali saranno ripartite le nuove risorse a livello regionale. Il 30 novembre scorso, assieme all’assessore Elena Chiorino, ho premiato presso la Camera di Commercio di Cuneo le migliori idee che hanno potuto realizzarsi attraverso il Mip nel triennio 2020-22, e che bene incarnano la capacità di tenere assieme visione innovativa e legame con il territorio».

Le imprese nate sul territorio cuneese e premiate simbolicamente per il bando Mip 2020-22 sono state quelle di Paolo Giuseppe Boetti (B&B e noleggio e-bike), Lorenzo Gazzera (intermediazione immobiliare), Edoardo Vottero (commercio elettronico generi alimentari), Elena Bono (creazioni grafiche), Valeria Milanesio (osteopata), Claudio Testa (ristorante), Alessandra Gonella (commercio piante e fiori), Davide Porello (food truck), Erika Nada (bar), Guya Carbonaro (bigiotteria artigianale), Andrea Ruggieri (osteria).

Potete scoprire le loro storie, raccontate in prima persona in pillole video, direttamente sul portale mettersinproprio.it a questo link.