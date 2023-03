Volley A2/M – Cuneo cerca tre difficili punti a Castellana Grotte: la zona playoff è in pericolo

L’obiettivo è rompere la serie negativa di tre sconfitte, ma il terreno di gioco su cui farlo è decisamente ostico. Queste le prospettive della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, arrivata alla quartultima giornata di regular season che la vedrà impegnata in Puglia, sul campo della BCC Castellana Grotte terza in classifica.

In realtà nemmeno i pugliesi stanno attraversando il loro miglior periodo, avendo perso tre delle quattro ultime partite giocate. Fino ad allora la formazione allenata da coach Cannestracci occupava il secondo posto in graduatoria, ma si è fatta raggiungere dalla Kemas Lamipel Santa Croce e superare dalla sempre più sorprendente Pool Libertas Cantù.

Cuneo ha bisogno di punti a partire da questo turno per recuperare una situazione playoff fattasi nuovamente difficile. I biancoblu sono scesi all’ottavo posto in classifica (alla pari con Consar RCM Ravenna e Videx Yuasa Grottazzolina), con poco margine su Brescia, ma altresì poco distacco dalla Tinet Prata di Pordenone settima e dalla Agnelli Tipiesse Bergamo sesta.

Ma non è solo una questione di punti per i ragazzi di coach Giaccardi. Nelle ultime uscite Cuneo ha nuovamente faticato a trovare il bandolo della matassa a livello di gioco, con tanti errori che vanno a vanificare tutto ciò che di buono è stato costruito nelle partite precedenti. Dopo Castellana Grotte i cuneesi affronteranno in ordine Grottazzolina, Bergamo e Reggio Emilia per chiudere la sua regular season.

Alla capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia basta un punto in questo turno per essere certa di terminare la stagione regolare al primo posto: l’obiettivo è alla portata nella trasferta contro la Consar RCM Ravenna. Alle sue spalle la Pool Libertas Cantù può consolidare il suo secondo posto contro la Conad Reggio Emilia, penultima e che al momento sarebbe retrocessa.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 23 (12/3)

Videx Yuasa Grottazzolina – Delta Group Porto Viro

Consoli McDonald’s Brescia – Tinet Prata di Pordenone

Pool Libertas Cantù – Conad Reggio Emilia

Consar RCM Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

HRK Motta di Livenza – Kemas Lamipel Santa Croce

BCC Castellana Grotte – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo

Cave Del Sole Lagonegro – Agnelli Tipiesse Bergamo

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA