Burattinarte d’inverno apre le porte della Casa degli Gnomi

Domenica 19 marzo a Novello Lucia Osellieri accompagnerà il pubblico in un fantastico minimondo

In occasione della Festa del papà, domenica 19 marzo, il calendario di Burattinarte d’Inverno invita tutti a Novello, per assistere a La Casa degli Gnomi, uno straordinario spettacolo di Lucia Osellieri, eccelsa artista padovana, da tempo ospite di Burattinarte, che torna quest’anno con un’opera nuova e divertentissima.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici della rassegna, ne raccontano la storia: «Lucia Osellieri ha iniziato la sua carriera artistica nel 1986 e da allora ha realizzato innumerevoli spettacoli. La contraddistingue una innata capacità di rapportarsi con i bambini in modo naturale e diretto. È attrice d’istinto, burattinaia abile e contastorie che sa conquistare il suo pubblico, tiene la scena con autorevole naturalezza. Con i suoi spettacoli ha partecipato a numerosi festival e rassegne di teatro di figure e a due tournée in Cecoslovacchia, Polonia, Tunisia, Francia con la compagnia L’Accordeon».

Domenica 19 marzo, lo spettacolo inizierà alle 16.30, nel teatro comunale di Novello, ma, come sempre, l’invito è ad arrivare per tempo, per assicurarsi il posto.

Giri e Conterno anticipano qualche dettaglio dello spettacolo: «Apparirà una strana baracca su ruote, con un grosso mulino a vento sulla facciata: la casa degli gnomi.

Questa si animerà della vivace presenza dei custodi dei segreti e dei tesori dei boschi. La storia e la casa divengono parallelamente una sorta di giocattolo/scatola che si apre, lasciandosi scoprire a poco a poco i suoi segreti, permettendo ai bambini di curiosare nella vita quotidiana di questi piccoli, fantastici personaggi. Lucia Osellieri, dentro la casa, come una nostrana Alice, incontrerà una folla di strani personaggi, vivrà avventure, correrà pericoli, di fronte agli occhi incantanti dei piccoli spettatori. Di Lucia potremo ammirare la straordinaria capacità di farsi piccola piccola – che è poi la straordinaria dote che le consente di entrare in perfetta sintonia con il pubblico dei bambini – per entrare materialmente nel mondo degli gnomi, facendosi tutt’uno con i suoi pupazzi».

Dopo questo spettacolo, per la XXIV edizione di Burattinarte d’Inverno, domenica 26 marzo, arriverà a Murazzano la compagnia bellunese Bambabambin mentre Il Cerchio tondo di Lecco, chiuderà la rassegna il 2 aprile a Guarene.

Affinché l’incantesimo del teatro si compisse, hanno sostenuto questa XXIV edizione di Burattinarte d’Inverno: Regione Piemonte, Fondazione CRC, i Comuni di Alba, Piobesi d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, Murazzano e Novello, oltre al Circolo Arci Cinema Vekkio.