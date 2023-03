Presentata “Strategia Cuneo”: una pianificazione territoriale condivisa con la provincia

Questa mattina, giovedì 9 marzo, è stato presentato al Centro Incontri della Provincia di Cuneo il progetto “Strategia Cuneo”, piano strategico territoriale avviato nel 2019, con la cabina di regia di Fondazione Crc, Provincia e Camera di commercio. Questo percorso mai interrotto, nonostante il periodo della Pandemia, ha fatto leva sul coinvolgimento degi Enti territoriali quali Provincia e Comuni; Camera di Commercio; Associazioni di categoria; Atl ed enti territoriali, Enti socio-sanitari ed Ets.

Il metodo condiviso si è articolato con diversi obiettivi come quello di programmare interventi e intercettare risorse europee al fine di condividere una visione di futuro auspicabile per la Granda; promuovere un ecosistema territoriale per far emergere l’innovazione; strutturare una pianficazione strategica per perseguire l’innovazione e integrare le politiche locali, nazionali ed europee; costruire partnership per sviluppare le iniziative e attrarre e gestire le risorse in una logica di sistema e di prospettiva.

E venendo ai numeri il piano strategico ha coinvolto finora oltre 500 enti e con la cabina di regia ha svolto nove incontri con quattro tavoli tematici, 45 rappresentanti istituzionali e tecnici. Inoltre sono ben 140 progetti per 43 enti titolari, con una ricaduta stimata superiore ai due miliardi di euro. Per quanto riguarda il Pnrr, sono 237 i Comuni finanziati di cui 81 con oltre un milione di euro, per una cifra complessiva di 320 milioni assegnati.

Dopo i saluti istituzionali dei presidenti dei tre enti promotori, Luca Robaldo per la Provincia di Cuneo, Luca Chiapella per la Camera di Commercio ed Ezio Raviola per la Fondazione Crc,è intervenuto a portare i suoi saluti, in collegamento, il presidente della Regione Alberto Cirio.

Di pianificazione strategica territoriale nel quadro nazionale ed europeo ha parlato brevemente anche Marco Leonardi, Professore ordinario di Economia politica dell’Università degli Studi di

Milano. Infine, del ruolo e prospettive per il territorio hanno dibattuto, Guido Saracco per il Politecnico di Torino; Stefano Geuna per l’Università degli Studi di Torino; Bartolomeo Biolatti per l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Giancarlo Avanzi per l’Università del Piemonte Orientale, Paolo Fino, Coordinatore del Tavolo Agroindustria della Cabina di Regia,

Giancarlo Arneodo, Presidente del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e

rappresentante del coordinamento degli Enti gestori nella Cabina di Regia, Patrizia Mellano, Segretario generale della Camera di Commercio di Cuneo, Bruno Bertero, Direttore dell’Azienda Turistica Langhe, Monferrato e Roero e Giuliana Fenu, Direttore della Direzione Competitività della Regione Piemonte.