Il cuneese conquista il Nord Europa «È un nostro mercato di riferimento»

“Una terra spettacolare, con una gran­­de va­rie­­tà di paesaggi e le Alpi, paradiso per gli amanti dell’outdoor”. Così hanno commentato giornalisti ed operatori turistici in visita nel Cuneese nell’ambito del ricco programma di iniziative promozionali sostenute dall’Associazione per il Turismo Outdoor WOW che vede nell’ATL del Cuneese e nell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero i due soggetti operativi.

Nell’ultimo anno di attività, l’Associazione WOW – sostenuta anche da Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione Crc – ha puntato i riflettori sul Nord Europa, con una prima massiccia campagna promozionale dedicata al mercato scandinavo.

Un’operazione coordinata e mirata che ha affiancato ad un’intensa campagna stampa, la selezione di operatori e giornalisti specializzati nel settore del turismo e dell’outdoor per attività di visita sul territorio.

Nel settembre 2022, 10 operatori turistici provenienti da Danimarca, Norvegia, Ger­mania e Bulgaria hanno avuto modo di apprezzare la montagna estiva e la gastronomia delle Langhe visitando il capoluogo Cuneo, accolti dal Direttore e dal personale dell’ATL del Cuneese, per poi addentrarsi nel cuore delle Alpi Occitane con Dronero, la Riserva Naturale dei Ciciu, per poi procedere verso le borgate alpine di Marmora e Sampeyre in Valle Varaita con un’esperienza “mani in pasta” dedicata alla produzione delle tipiche raviolas. A tutti è stata offerta la possibilità di realizzare il proprio profumo “Made in Cuneo” presso l’Accademia delle essenze di Savigliano, prima di procedere con la visita al Castello di Grinzane Cavour e di gustare la cucina tipica di Langa con tappa ad Alba. Contestualmente, 8 giornalisti di settore visitavano le Langhe e il Roero con esperienze enogastronomiche di alto livello, per poi scoprire le città di Fossano, Mondovì e vivere l’esperienza Magnificat al Santuario di Vicoforte.

Nel mese di novembre un terzo gruppo di ospiti, prevalentemente operatori turistici scandinavi, è stato invitato a testare l’offerta turistica del Cuneese, con interessanti proposte outdoor ed enogastronomiche, sempre bilanciate tra le Alpi, le Langhe e il Roero.

L’ultima iniziativa di questo intenso programma di attività ha portato nel Cuneese un gruppo di 8 giornalisti provenienti da Germania, Austria, Olanda, Norvegia, Svezia e Danimarca per alcune giornate prettamente dedicate alla montagna invernale. Premiati dalle recenti abbondanti nevicate, gli ospiti hanno apprezzato le piste del Comprensorio della Riserva Bianca di Limone Piemonte, coccolati dalla calorosa accoglienza di questo borgo alpino. Tra le esperienze proposte, anche una ciaspolata verso una baita in quota a Limone, divertimento nella Conca di Prato Nevoso nel Mondolé Ski, una tappa dedicata al gusto a Pollenzo e l’esperienza Magnificat al Santuario di Vicoforte.

Ivalina Tsanova, responsabile del Tour Operator bulgaro Usit Colors, ha così commentato: “Il fam trip è stato molto utile e mi ha aiutata a scoprire una regione speciale in Italia. L’organizzazione e l’ospitalità sono state eccellenti.”

Bjørn Mooldt, giornalista norvegese, ha espresso un giudizio altrettanto positivo sintetizzando il parere dei compagni di viaggio: «È stato un ottimo viaggio, sotto ogni punto di vista. Per molti aspetti, addirittura meglio di quanto mi aspettassi!»

Secondo il presidente dell’As­sociazione per il Turismo Outdoor WOW, Beppe Artuffo: «Questo ultimo anno di attività dell’Associazione contribuirà in modo sostanziale ad aumentare l’appeal del nostro territorio. Abbiamo puntato la nostra attenzione su mercati dal grande potenziale e credo che questa scelta si rivelerà strategica anche per gli anni a venire».

«Negli anni abbiamo programmato attività di comunicazione e di promozione sempre più mirate. Il Nord Europa è senz’altro un nostro mercato di riferimento e testare l’interesse della Scandinavia è stato gratificante in termini di riscontri diretti. Ci auguriamo che queste attività possano portare nei prossimi anni ad un aumento significativo di flussi turistici dal Nord».