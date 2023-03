Comitato Italiano Paralimpico e INAIL: appuntamento il 18 marzo a Prato Nevoso

“Vuoi provare anche tu a mettere gli sci ai piedi o se non addirittura lo snowboard, allora la giornata del prossimo 18 marzo 2023 è quello che fa per te!”.

Potrebbe essere questo lo slogan pubblicitario per questa iniziativa sportiva, organizzata dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Piemonte e dalla Direzione Regionale INAIL Piemonte, dove 10 assistiti avranno l’opportunità di conoscere sia in forma teorica e sia pratica, lo sci alpino e lo snowboard; location d’eccezione: gli impianti di Prato Nevoso, da anni sede di competizioni nazionali e internazionali di sci paralimpico, con gare di Coppa Europa e Coppa del Mondo.

“Questa è davvero una bellissima opportunità per 10 iscritti INAIL; un’occasione unica per sperimentare questi due sport invernali, assolutamente a costo zero. Lo sport è da sempre lo strumento principe per un riscatto sociale che molte persone con disabilità perseguono negli anni e allora perché non provare. Vi aspettiamo tutti il 18 marzo!”, afferma Remo Merlo, delegato provinciale CIP Cuneo.

Una volta arrivati a Prato Nevoso, i vari partecipanti verranno seguiti da istruttori specializzati e abituati a far provare la propria disciplina a persone, anche totalmente digiune di sport; divertimento assicurato e nuove esperienze bianche tutte da vivere.

Per informazioni e iscrizioni, contattare il Delegato provinciale CIP Cuneo Sig. Remo Merlo, cell. 347-2729832.

