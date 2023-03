Per Giordano-Siragusa inizia dal “Ciocco” la Suzuki Rally Cup 2023

“Siamo consapevoli che non sarà facile difendere il titolo vinto nel 2022 ma la determinazione è massima ed il nostro obiettivo è confermarci in alto”.

Poche ma limpide parole per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, pronti per la trasferta per affrontare il “46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio” che si correrà in provincia di Arezzo tra venerdì 10 e sabato 11 marzo.

La gara toscana è la prima delle sette tappe della Suzuki Rally Cup 2023, letteralmente dominata dai coniugi cuneesi lo scorso anno.

Confermata la collaborazione con la concessionaria Suzuki Tiesse Asti, con Alma Racing e Kimera Racing, nella rally tutto su asfalto che prevede dieci prove speciali tra venerdì sera e la giornata di sabato per un totale di 100,67 km di tratti cronometrati. Alla Suzuki Swift Hybrid di Giordano-Siragusa è stato assegnato il numero 74, ben quindici gli equipaggi al via del trofeo monomarca giapponese.

