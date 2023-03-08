Nuovi raduni per le Rappresentative Piemonte-VdA di Calcio a 5: le convocazioni

Da
REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
-
0
1
Foto da piemontevda.lnd.it

Nuovi raduni per le rappresentative Regionali Femminile, Under 19 e  Under 17 Calcio a cinque. Tutti i convocati e le convocate.

UNDER 19 CALCIO A 5 – MARTEDI’ 14 MARZO 2023 –   ORE 18:30 – palazzetto di via Malonetto, 67 – Brandizzo (TO):

COGNOME NOME SOCIETA’
ACQUADRO LUCA TOP FIVE
BERARDI DENNIS FONTA
COLASANTO LORENZO TOP FIVE
COSTANZO PIER PAOLO TOP FIVE
D’ONOFRIO MATTEO TOP FIVE
FRANZA ALESSANDRO POLISPORTIVA DRUENTO
GUTTÀ ALESSANDRO TOP FIVE
IERINO GABRIELE POLISPORTIVA DRUENTO
MAGGI CRISTIAN VDL FIANO PLUS
MAGGIO ANDREA TOP FIVE
MIRISOLA SIMONE ACADEMY ROSTA CALCIOA 5
PICCOLO LORIS FONTA
ROLANDO FABIO TOP FIVE
TERZANO ALESSIO TOP FIVE
ZITARI DENNIS DON BOSCO AGNELLI

 

UNDER 17 CALCIO A CINQUE – MERCOLEDI 15 MARZO 2023 – ORE 18.30 –  impianto “Pala San Quirico” di via Chiuminatti, 31 – Asti (AT):

COGNOME NOME SOCIETA’
ALVES RODRIGUES ENRICO ORANGE FUTSAL ASTI
AMANTE GABRIELE L 84
ANGELINO LUCA ORANGE FUTSAL ASTI
ARGIRO’ SIMONE AOSTA CALCIO 511
BUTNARU ANDREA L 84
CARREA GIACOMO ATLETICO TAURINENSE
CAVALLO MARCO ORANGE FUTSAL ASTI
CESARI MAURIZIO ORANGE FUTSAL ASTI
DIAS MATHEUS L 84
EL KOHILI ILYASS SERMIG
FERRARIS ALESSANDRO CASTELLAMONTE CALCIO A 5
GROSSO JACOPO AOSTA CALCIO 511
LONGO FABIO ELLEDI FUTSAL
MENDES DE GOIS PEDRO ORANGE FUTSAL ASTI
MERLO ALESSANDRO ORANGE FUTSAL ASTI
SELIMI ERSON POLISPORTIVA BARDONECCHIA

 

FEMMINILE CALCIO A 5 – GIOVEDI’ 16 MARZO 2023 – ORE 20.30 – impianto  impianto “Sporting Grugliasco” di via C.L.N., 53 – Grugliasco (TO):

COGNOME NOME SOCIETA’
BONENTI SILVIA SANTA RITA FUTSAL
BRUNI ELISA TOP FIVE
CASAVECCHIA ANNALISA CERESOLE D’ALBA
CUCCU CHIARA ACADEMY TORINO FUTSAL
DONNA CRISTINA ORANGE FUTSAL ASTI
FERRARA CLAUDIA TOP FIVE
FUMAZ MELISSA ALEXAND AOSTA CALCIO 511
GORRAZ MARTINA AOSTA CALCIO 511
MACHET ALINE AOSTA CALCIO 511
MONTAURO ALESSANDRA ORANGE FUTSAL ASTI
RIZZO GIULIA AOSTA CALCIO 511
ROSSETTI ELISA TOP FIVE
SCANO ARIANNA CIGLIANO CALCIO
TORTIA CRISTINA ACADEMY TORINO FUTSAL

Articoli correlatiAltri del medesimo