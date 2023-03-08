Nuovi raduni per le Rappresentative Piemonte-VdA di Calcio a 5: le convocazioni

Nuovi raduni per le rappresentative Regionali Femminile, Under 19 e Under 17 Calcio a cinque. Tutti i convocati e le convocate.
UNDER 19 CALCIO A 5 – MARTEDI’ 14 MARZO 2023 – ORE 18:30 – palazzetto di via Malonetto, 67 – Brandizzo (TO):
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ACQUADRO
|LUCA
|TOP FIVE
|BERARDI
|DENNIS
|FONTA
|COLASANTO
|LORENZO
|TOP FIVE
|COSTANZO
|PIER PAOLO
|TOP FIVE
|D’ONOFRIO
|MATTEO
|TOP FIVE
|FRANZA
|ALESSANDRO
|POLISPORTIVA DRUENTO
|GUTTÀ
|ALESSANDRO
|TOP FIVE
|IERINO
|GABRIELE
|POLISPORTIVA DRUENTO
|MAGGI
|CRISTIAN
|VDL FIANO PLUS
|MAGGIO
|ANDREA
|TOP FIVE
|MIRISOLA
|SIMONE
|ACADEMY ROSTA CALCIOA 5
|PICCOLO
|LORIS
|FONTA
|ROLANDO
|FABIO
|TOP FIVE
|TERZANO
|ALESSIO
|TOP FIVE
|ZITARI
|DENNIS
|DON BOSCO AGNELLI
UNDER 17 CALCIO A CINQUE – MERCOLEDI 15 MARZO 2023 – ORE 18.30 – impianto “Pala San Quirico” di via Chiuminatti, 31 – Asti (AT):
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ALVES RODRIGUES
|ENRICO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|AMANTE
|GABRIELE
|L 84
|ANGELINO
|LUCA
|ORANGE FUTSAL ASTI
|ARGIRO’
|SIMONE
|AOSTA CALCIO 511
|BUTNARU
|ANDREA
|L 84
|CARREA
|GIACOMO
|ATLETICO TAURINENSE
|CAVALLO
|MARCO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|CESARI
|MAURIZIO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|DIAS
|MATHEUS
|L 84
|EL KOHILI
|ILYASS
|SERMIG
|FERRARIS
|ALESSANDRO
|CASTELLAMONTE CALCIO A 5
|GROSSO
|JACOPO
|AOSTA CALCIO 511
|LONGO
|FABIO
|ELLEDI FUTSAL
|MENDES DE GOIS
|PEDRO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|MERLO
|ALESSANDRO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|SELIMI
|ERSON
|POLISPORTIVA BARDONECCHIA
FEMMINILE CALCIO A 5 – GIOVEDI’ 16 MARZO 2023 – ORE 20.30 – impianto impianto “Sporting Grugliasco” di via C.L.N., 53 – Grugliasco (TO):
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|BONENTI
|SILVIA
|SANTA RITA FUTSAL
|BRUNI
|ELISA
|TOP FIVE
|CASAVECCHIA
|ANNALISA
|CERESOLE D’ALBA
|CUCCU
|CHIARA
|ACADEMY TORINO FUTSAL
|DONNA
|CRISTINA
|ORANGE FUTSAL ASTI
|FERRARA
|CLAUDIA
|TOP FIVE
|FUMAZ
|MELISSA ALEXAND
|AOSTA CALCIO 511
|GORRAZ
|MARTINA
|AOSTA CALCIO 511
|MACHET
|ALINE
|AOSTA CALCIO 511
|MONTAURO
|ALESSANDRA
|ORANGE FUTSAL ASTI
|RIZZO
|GIULIA
|AOSTA CALCIO 511
|ROSSETTI
|ELISA
|TOP FIVE
|SCANO
|ARIANNA
|CIGLIANO CALCIO
|TORTIA
|CRISTINA
|ACADEMY TORINO FUTSAL