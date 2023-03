Nuovi raduni per le Rappresentative Piemonte-VdA di Calcio a 5: le convocazioni

Nuovi raduni per le rappresentative Regionali Femminile, Under 19 e Under 17 Calcio a cinque. Tutti i convocati e le convocate.

UNDER 19 CALCIO A 5 – MARTEDI’ 14 MARZO 2023 – ORE 18:30 – palazzetto di via Malonetto, 67 – Brandizzo (TO):

COGNOME NOME SOCIETA’ ACQUADRO LUCA TOP FIVE BERARDI DENNIS FONTA COLASANTO LORENZO TOP FIVE COSTANZO PIER PAOLO TOP FIVE D’ONOFRIO MATTEO TOP FIVE FRANZA ALESSANDRO POLISPORTIVA DRUENTO GUTTÀ ALESSANDRO TOP FIVE IERINO GABRIELE POLISPORTIVA DRUENTO MAGGI CRISTIAN VDL FIANO PLUS MAGGIO ANDREA TOP FIVE MIRISOLA SIMONE ACADEMY ROSTA CALCIOA 5 PICCOLO LORIS FONTA ROLANDO FABIO TOP FIVE TERZANO ALESSIO TOP FIVE ZITARI DENNIS DON BOSCO AGNELLI

UNDER 17 CALCIO A CINQUE – MERCOLEDI 15 MARZO 2023 – ORE 18.30 – impianto “Pala San Quirico” di via Chiuminatti, 31 – Asti (AT):

COGNOME NOME SOCIETA’ ALVES RODRIGUES ENRICO ORANGE FUTSAL ASTI AMANTE GABRIELE L 84 ANGELINO LUCA ORANGE FUTSAL ASTI ARGIRO’ SIMONE AOSTA CALCIO 511 BUTNARU ANDREA L 84 CARREA GIACOMO ATLETICO TAURINENSE CAVALLO MARCO ORANGE FUTSAL ASTI CESARI MAURIZIO ORANGE FUTSAL ASTI DIAS MATHEUS L 84 EL KOHILI ILYASS SERMIG FERRARIS ALESSANDRO CASTELLAMONTE CALCIO A 5 GROSSO JACOPO AOSTA CALCIO 511 LONGO FABIO ELLEDI FUTSAL MENDES DE GOIS PEDRO ORANGE FUTSAL ASTI MERLO ALESSANDRO ORANGE FUTSAL ASTI SELIMI ERSON POLISPORTIVA BARDONECCHIA

FEMMINILE CALCIO A 5 – GIOVEDI’ 16 MARZO 2023 – ORE 20.30 – impianto impianto “Sporting Grugliasco” di via C.L.N., 53 – Grugliasco (TO):