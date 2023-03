Basket Savigliano: i risultati del Settore Giovanile

Continua il campionato Under 15 Silver, con le Pantere targate Gerbaldo decorazioni impegnate in trasferta ad Alba. Le Pantere iniziano la partita mettendo in mostra un ottimo gioco di squadra che permette di trovare ottime soluzioni al tiro da dentro l’area e da fuori. Nella metà campo difensiva i saviglianesi concedono pochi spazi ai padroni di casa costringendoli a molte palle perse convertite in facili contropiedi. Il primo periodo si conclude con le Pantere in vantaggio per 12-20.

Nel secondo quarto, i padroni di casa hanno un unico compito offensivo, ossia dare la palla vicino a canestro al loro giocatore più forte fisicamente. Le Pantere faticano a contenere lo strapotere fisico del giocatore di Alba che infila 15 punti nei primi 2 periodi su 36 della sua squadra, recuperando praticamente tutto il vantaggio maturato dai saviglianesi nel primo periodo. All’intervallo il risultato recita 36-40 in favore di Savigliano.

Nel terzo e nel quarto periodo i saviglianesi faticano a trovare con continuità la via del canestro pur mettendo in campo un’ottima organizzazione di squadra. Nella metà campo difensiva si continua a far fatica a contenere il lungo avversario che di fatto riesce a portare alba in vantaggio di 6 lunghezze a 3’ dalla fine della partita e a chiudere di fatto la gara sul punteggio di 62-61.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Finalmente abbiamo dimostrato di saper giocare e che probabilmente non avessimo avuto questi due mesi di blackout saremmo potuti essere nella parte alta della classifica”.

Questo il commento di Coach Gallo al termine della gara.

Prossimo Impegno: Gerbaldo decorazioni Savigliano – B.C. Carmagnola, sabato 11/03/23 ore 15:00.

Olimpo Alba – Gerbaldo decorazioni Savigliano 62-61

(12-20; 24-20; 12-8; 14-13)

Savigliano: Bergese, Calvi, Rossi, Robutti, Chiapello, Coisson, Isoardi, Otella, Ambrosino, Sogno, Arese, Depetris All: Gallo Ass: Ramonda

Under 14 Silver: due su due!

Carrozzeria Longo Savigliano – G. Borsi Ceva 65 – 59

(15-15; 15-11; 10-15; 15-20)

Carrozzeria Longo Savigliano: Ambrosino (Cap); Arlorio, Beccaria, Corradini, Giyrezi, Panero, Rinaldi, Regis, Sogno, Zavoreti. All. Giannotto – Fiorito.

Prosegue nel miglior modo possibile la seconda fase del Campionato Under 14 per la squadra dell’Amatori Basket Savigliano targata Carrozzeria Longo, che conquista un’altra vittoria tra le mura amiche del PalaFerrua contro la squadra di Ceva.

Partita equilibrata nei prime tre quarti dove la squadra biancorossa non riesce ad allungare definitivamente permettendo alla squadra ospite di rimanere a contatto.

Solamente negli ultimi 3’ dell’ultimo periodo i saviglianesi riescono a prendere l’inerzia della partita allungando sul punteggio e aggiudicandosi l’incontro.

Prossima Partita: Domenica 12 marzo ore 10:00 vs Pall.Moncalieri “B” presso il PalaFerrua di Savigliano.

Under 17 Gold: Pesante sconfitta!

Campus Piemonte – Savigliano 95 – 45

Savigliano: Ambrosino A, Ambrosino S., Di Maria L., Di Maria M., Alladio, Mellano, Allemandi, Corradini, Carta, Ruffino. All. Giannotto.

Si chiude così la prima fase, con l’Under 17 che ad Alba chiude con un passivo pesante dovuto alle numerose assenze nelle proprie fila, riusciendo a giocare in 10 con il prezioso aiuto di alcuni ragazzi provenienti dal gruppo CSI senza i quali non avremmo giocato.

La partita inizia abbastanza bene per Savigliano che prova a tenere testa agli avversari nonostante il divario fisico, chiudendo sotto di sole 10 lunghezze.

Nel secondo quarto i padroni di casa però spingono sull’acceleratore e alcune scelte poco felici in attacco ci demoralizzano anche in difesa subendo ben 30 punti.

Alla ripresa la partita è già decisa ma i ragazzi di coach Giannotto provano comunque con tutte le proprie forze a ridurre lo svantaggio.

Dall’altra gli avversari fanno affidamento sul loro miglior giocatore classe 2008, Riccardo Pavese, prospetto nazionale e internazionale che con i suoi 2 metri abbondanti riesce quasi sempre a trovare la via del canestro nonostante lo sforzo generale di tutta la squadra nell’arginarlo.

Ora testa alla seconda fase!

Under 13 Silver: buona vittoria!

Savigliano – Area Pro 62-33

Savigliano: Beccaria, Regis, Arlorio, Gyrezi, Corradini, Gullino, Nava, Rinaldi, Giolitti, Zavoreti, Villa. All. Giannotto

Prima partita della fase Top e prima vittoria per l’U13 targata Carrozzeria Longo che vince non senza difficoltà.

Il primo quarto non inizia molto bene per Savigliano che sembra camminare in campo e nonostante gli sforzi generali non riesce mai a staccarsi dall’avversario.

Nel secondo quarto proviamo a spingere un po’ sull’acceleratore ma gli ospiti sono bravi a tenersi comunque in scia sfruttando alcuni errori difensivi.

All’intervallo coach Giannotto e Fiorito cercare di spronare i suoi a fare molto meglio e così accade. Nel terzo quarto partiamo forti fin da subito, sia in difesa che in attacco. Aumentando l’intensità difensiva Savigliano riesce a recuperare molti più palloni e creare facili canestri in contropiede creando un bel vantaggio di 20 punti.

Nell’ultimo quarto è ancora Savigliano che spinge e gli avversari non riescono a reagire. La partita si chiude sul +29.

“Buona prestazione”, commenta coach Giannotto, “Potevamo fare molto meglio ma ci abbiamo messo un po’ a svegliarci. Ora siamo nella fase Top e incontreremo squadre più forti. Dobbiamo spingere fin dal primo minuto e avremo grosse difficoltà!”

Prossima partita: mercoledì 15 marzo ore 19:00 vs Franzin in trasferta.

Under 13 silver: a un soffio dalla vittoria!

Mercatò Savigliano – Granda College 47-59

Mercatò Savigliano: Giraudo, Allasia, Depetris, Cuni, Pasqualetto, Pintavalle, Zhenchen, Ascone, Maggiore, Motta All: Bacci- Fiorito- Bono

Ottima partita quella disputata tra le mura amiche del Palaferrua per le pantere del 2011 contro i pari età di Cuneo. La partita vede la squadra ospite scappare più volte nel punteggio grazie ad alcune piccole lacune difensive dei biancorossi.

Le pantere però sono brave in più di una situazione a rimarginare il gap con i cuneesi aumentando i giri del motore nella metà campo difensiva recuperando molti palloni. In attacco si è vista anche una maggiore collaborazione tra i ragazzi e alcune letture sono state veramente molto buone.

La partita resta in equilibrio nei primi tre quarti, poi Cuneo riesce a sferrare un break decisivo che non lascia scampo alle pantere. Contro i cuneesi si sono giocate due partite in questa settimana, sia nel campionato esordienti che in quello U13, e si sono potuti vedere i miglioramenti di tutti i ragazzi.

I biancorossi stanno diventando sempre più squadra, migliorando molto dal punto di vista tecnico, e questo non può che far ben sperare società e coach per il prosieguo dei campionati e per il futuro.

c.s.