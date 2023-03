A Racconigi un intenso fine settimana per raccontare il primo Novecento in città

Da venerdì 10 a domenica 12 marzo a Racconigi sono in programma una serie di eventi e iniziative per raccontare il primo Novecento in città.

Venerdì 10 marzo, alle ore 17, al Castello di Racconigi inizierà una serie di incontri dal titolo “Conversazioni sul Novecento”, curati dalla Direzione Regionale Musei Piemonte. In questa occasione verrà presentato il volume “Il Real Castello di Racconigi 1901-1914, soggiorni Reali al tramonto della Belle Epoque” di Nadia Lovera, Alessandro V. Milan e Simone P. Milan: il libro, oltre ad analizzare i soggiorni di Vittorio Emanuele III ed Elena del Montenegro nei primi anni del secolo, dedica spazio ai cambiamenti che la città affrontò per diventare una piccola capitale estiva e a come l’Amministrazione Comunale visse i grandi eventi legati alla presenza dei Sovrani; tante curiosità, fotografie e documenti inediti arricchiranno la narrazione. Al termine dell’incontro verrà mostrata una carrozzella utilizzata dai principini nel Parco della residenza a inizio Novecento, recentemente donata al Castello di Racconigi dalla famiglia Moraglio di Savigliano.

Per raccontare dal vivo gli eventi che accaddero in quegli anni, sabato 11 e domenica 12 marzo sarà possibile seguire le visite guidate in Castello lungo il percorso “Vita Privata di un Re”, godendo di interessanti approfondimenti sui soggiorni Reali di primo Novecento. Tantissime le informazioni emerse dalle ricerche: le trasformazioni del Castello per adeguarsi alle necessità della giovane e moderna famiglia Reale, gli ospiti internazionali, gli svaghi estivi e molto altro ancora.

Domenica 12 l’appuntamento con il primo Novecento si estende alla città: una interessante passeggiata, organizzata dall’Ufficio Turistico di Racconigi, permetterà di scoprire quale impatto ebbero i soggiorni Reali, ma anche i piccoli privilegi e la visibilità mediatica che Racconigi visse in quei primi anni del secolo. Tra gli eventi più importanti ricordiamo l’inaugurazione del Monumento ad Umberto I nel 1901, la nascita dell’erede al trono nel 1904 e la visita dello Zar Nicola II nel 1909.

Per avere maggiori informazioni su “Conversazioni sul Novecento” è possibile contattare la Direzione Regionale Musei Piemonte al numero 0172-84005 o all’indirizzo email [email protected]. Per informazioni o prenotazioni delle visite guidate è necessario invece contattare il numero 0171-696206 o l’indirizzo email [email protected].

10 MARZO – ORE 17

CASTELLO DI RACCONIGI

sala conferenze, piazza Carlo Alberto – Racconigi (CN)

“Conversazioni sul Novecento”

Nadia Lovera, Alessandro V. Milan e Simone P. Milan, architetti

Presentazione del volume Il Real Castello di Racconigi 1901-1914. Soggiorni reali al tramonto della Belle Époque, Editris Duemila, Torino 2022

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

11 e 12 MARZO

CASTELLO DI RACCONIGI

VITA PRIVATA DI UN RE: SOGGIORNI DI PRIMO NOVECENTO

Visite ore 11:30-14:30-16:15

PREZZO A PERSONA: 5,00 € adulti – Gratuito minori di 7 anni + biglietto d’ingresso

12 MARZO

RACCONIGI BELLE EPOQUE: LA CITTA’ NEL PRIMO NOVECENTO

Visite ore 10:30 e 15:00

PREZZO A PERSONA: 5,00 € adulti – Gratuito minori di 7 anni