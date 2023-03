Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì chiude la sua regular season ad Offanengo; Olbia o Albese in Pool Promozione

Arriva alla fine della prima fase la Serie A2 femminile di pallavolo. I due gironi affrontano infatti l’ultima giornata della regular season, prima dell’inizio di Pool Promozione e Pool Retrocessione. La LPM Bam Mondovì chiude la prima parte della sua stagione in casa della Chromavis Eco Db Offanengo, in una giornata con tutte le gare in contemporanea, domenica alle 17.00.

Già certa della qualificazione alla Pool Promozione, la formazione monregalese può matematicamente ambire ancora al terzo posto, ma alla luce degli impegni delle avversarie dirette Sassuolo e Busto Arsizio, è molto più realistico vedere il “Puma” iniziare la Pool in quinta posizione. Sicure anche le qualificate dell’altro girone: Roma, San Giovanni in Marignano, Martignacco, Montecchio, Talmassons e Soverato.

Senza guardare troppo in là, la sfida di Offanengo è molto importante per le ragazze di coach Solforati. All’andata le cremonesi si imposero per 3-0 al Palamanera, in una delle uscite più opache della LPM. La voglia di rivincita è dunque alta, anche per conquistare tre punti che, al di là della qualificazione alla Pool Promozione, sono importanti per definire una posizione più interessante nel secondo girone.

Nelle fila di Offanengo milita la ex “Pumina” Francesca Trevisan, che proprio all’andata mise molto in difficoltà la sua ex squadra. Le cremonesi sono a loro volta a caccia di punti importanti, in vista della loro Pool Retrocessione che si preannuncia molto combattuta e che vedrà scontrarsi le 11 formazioni che cercano la permanenza in categoria.

In vetta alla classifica, certe delle loro posizioni sono Itas Trentino e Valsabbina Millenium Brescia, che chiudono rispettivamente in casa di D&a Esperia Cremona ed Emilbronzo 2000 Montale. Basta un punto alla Bsc Materials Sassuolo per garantirsi il terzo posto, ma la Tecnoteam Albese Volley Como si sta ancora giocando l’accesso alla Pool Promozione, quindi sarà battaglia vera. Le lariane partono alla pari con la Volley Hermaea Olbia, che rende visita alla Orocash Lecco. Quarto posto in vita, infine, per la Futura Giovani Busto Arsizio, ospite del fanalino di coda Club Italia.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 22 (5/3)

D&a Esperia Cremona – Itas Trentino

Orocash Lecco – Volley Hermaea Olbia

Tecnoteam Albese Volley Como – Bsc Materials Sassuolo

Club Italia – Futura Giovani Busto Arsizio

Chromavis Eco Db Offanengo – Lpm Bam Mondovì

Emilbronzo 2000 Montale – Valsabbina Millenium Brescia

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA