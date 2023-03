Volley C/F – Tris di sfide casalinghe per le cuneesi: Vicoforte cerca vendetta, Libellula non può sbagliare

Diciottesima giornata di gioco per la Serie C di pallavolo, che vede le tre formazioni della “Granda” tutte impegnate in sfide casalinghe. La sfida più ostica pare essere quella di El Gall, che ospita la Mts Ser Santena 95. Le torinesi sono al quarto posto in classifica e nell’ultimo turno hanno creato molti grattacapi alla capolista Pinerolo, cedendo solo al tiebreak dopo essere state avanti 2-1. Anche le albesi di coach Arduino sono reduci da un ottimo turno, l’ultimo, caratterizzato dal successo sulla Vol-ley Academy Volpiano. El Gall ha così compiuto un passo avanti su Sangone Nichelino, avversaria per evitare la retrocessione diretta.

Proprio il G.S. Sangone Nichelino sarà ospite della Libellula Volley in uno scontro delicato tra due compagini in lotta per la salvezza. Le braidesi, pur senza conquistare punti, hanno impensierito la A.F. Volley e conquistato anche un set in casa delle forti torinesi. In uno scontro casalingo contro una delle tre formazioni che seguono in classifica, le braidesi hanno l’obbligo dei tre punti, sia per mantenere a distanza proprio le inseguitrici, sia per accorciare su In Volley Piemonte e Pallavolo Montalto Dora, davanti di pochi punti e impegnate in sfide più complicate.

Proprio contro il Sangone Nichelino è arrivato un successo netto per il Vicoforte Volley Ceva Bam, chiamato a confermarsi anche in casa contro il Club76 Playasti. All’andata le vicesi subirono una sonante sconfitta in casa delle astigiane, giovani ma di assoluto valore. Per le verdeblu di coach Pagliuca sono indispensabili tre punti per non perdere il treno del quarto posto e le residue speranze playoff ad esso associate, ma non sarà una sfida facile.

Le sfide del trio di testa sono molto diverse tra loro. Una delle due prime, la Unionvolley Pinerolo, ha un facile testacoda contro la Vol-ley Academy Volpiano ultima. L’atra capolista, la Isil Volley Almese Massi, corre invece molti più rischi sul campo della Cascina Capello Chieri quinta. Per l’A.F. Volley, infine, uno scontro con poche insidie sul campo della Pallavolo Montalto Dora.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 18 (4/3)

Unionvolley Pinerolo – Vol-ley Academy Volpiano

El Gall – Mts Ser Santena 95

Libellula Volley – G.S. Sangone Nichelino

Vicoforte Volley Ceva Bam – Club76 Playasti

Pallavolo Montalto Dora – A.F. Volley

Cascina Capello Chieri – Isil Volley Almese Massi

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – In Volley Piemonte

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA