È sold out il Teatro Salomone di Cherasco

La data di Cherasco al Teatro Salomone del concerto di Ginevra Di Marco, del prossimo 11 marzo, è andata SOLD OUT in prevendita.

Arriveranno nella Città delle Paci per questo evento, a dimostrazione della sua unicità, non solo da tutto il Piemonte, Cuneo, Alessandria, Asti, Verbania, Novara, ma dal Nord Italia: ci sono state richieste infatti da Mantova, Brescia, Milano, Savona e Imperia.

È la terza volta che Cherasco la ospita: in questo nuovo appuntamento propone un concerto dal titolo “Memoria parla, consolante. Dedicato a Beppe Fenoglio”, che è la riproposta dello spettacolo musicale di Alba del maggio scorso che ha celebrato il centenario fenogliano e ricordava un indimenticabile concerto dei CSI del 1996 tra le navate della chiesa di San Domenico ad Alba intitolato “Un giorno di fuoco” in onore, appunto, al romanzo postumo di Beppe Fenoglio.

Affiancheranno Ginevra, sul palco del Salomone, i compagni di una vita, Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e Andrea Salvadori alla chitarra classica, allo tzouras e all’elettronica.

Il concerto, molto esclusivo, che proporrà brani di una vita di musica, resistenza e storie da raccontare, come è stata quella di Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli. I due musicisti infatti ripercorreranno la loro carriera, un successo rappresentativo della migliore scena musicale italiana, a partire dalla fine degli anni ’80, quando Francesco Magnelli, tastierista fiorentino, già arrangiatore dei Litfiba, entra negli allora C.C.C.P. – Fedeli alla Linea, e poi successivamente nel Consorzio Suonatori Indipendenti. Ed è con I CSI che esordisce giovanissima Ginevra Di Marco nel loro primo album “Ko de Mondo” e la sua voce accompagnerà quella di Giovanni Lindo Ferretti in tutti gli album del gruppo. Le sue qualità e la sua esperienza però sono proseguite anche oltre e nel corso della sua carriera Ginevra si è creata un proprio spazio, come artista e cantante di grandissima qualità, attraversando, con un repertorio originale, la canzone d’autore italiana ma anche internazionale, per esempio con l’album dedicato a Luigi Tenco o con quello de “La Rubia Canta La Negra” dedicato alla cantante argentina Mercedes Sosa. Da non dimenticare infine le esperienze nell’ambito della tradizione italiana, oltre che della canzone d’autore di quella popolare delle varie regioni d’Italia.

Ginevra De Marco presenta “Memoria parla, consolante. Dedicato a Beppe Fenoglio” sabato 11 marzo, al teatro Salomone, ore 21. Per info tel. 0172427052, 3357325498.