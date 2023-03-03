Calcio Regionale: l’elenco aggiornato delle gare rinviate per campo impraticabile

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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L’elenco completo e aggiornato (venerdì 3 marzo ore 13.45) delle gare del calcio regionale rinviate d’ufficio per impraticabilità dei campi dopo le nevicate degli scorsi giorni sul Piemonte.

GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA’ DEI TERRENI DI GIUOCO

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE F
AMA BRENTA CEVA – CARAGLIO CALCIO
BISALTA – MARENE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
BAGNASCO CALCIO A.S.D. – SAN BENIGNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE C
A.C.CUNEO 1905 OLMO – SALICE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE C
CARAGLIO CALCIO – MONCALIERI CALCIO 1953

TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE C
CARAGLIO – GIOVANILE CENTALLO
A.C.CUNEO 1905 OLMO – CHERASCHESE 1904

TORNEO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE C
A.C.CUNEO 1905 OLMO – SALICE

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