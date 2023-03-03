Calcio Regionale: l’elenco aggiornato delle gare rinviate per campo impraticabile

L’elenco completo e aggiornato (venerdì 3 marzo ore 13.45) delle gare del calcio regionale rinviate d’ufficio per impraticabilità dei campi dopo le nevicate degli scorsi giorni sul Piemonte.
GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA’ DEI TERRENI DI GIUOCO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE F
AMA BRENTA CEVA – CARAGLIO CALCIO
BISALTA – MARENE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
BAGNASCO CALCIO A.S.D. – SAN BENIGNO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE C
A.C.CUNEO 1905 OLMO – SALICE
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE C
CARAGLIO CALCIO – MONCALIERI CALCIO 1953
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE C
CARAGLIO – GIOVANILE CENTALLO
A.C.CUNEO 1905 OLMO – CHERASCHESE 1904
TORNEO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE C
A.C.CUNEO 1905 OLMO – SALICE