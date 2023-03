Bestemmia in Cheraschese-Acqui, Beccacini: “Condivido lo sdegno del Presidente Olivero”

Il Presidente della Pro Dronero Corrado Beccacini ha deciso di intervenire su uno dei “casi” più discussi dell’ultimo weekend calcistico in Piemonte, la bestemmia (non sanzionata) di un calciatore dell’Acqui in un duro faccia a faccia con l’arbitro nel corso della sfida di Eccellenza con la Cheraschese, condividendo lo sfogo successivo del suo omologo nerostellato Roberto Olivero. Riceviamo e pubblichiamo da Corrado Beccacini:

In merito a quanto avvenuto in occasione della partita tra la Cheraschese e l’Acqui, con la mancata espulsione di un giocatore termale nonostante una bestemmia gridata in faccia all’arbitro non posso non condividere completamente lo sdegno manifestato dal Presidente Olivero e dal tecnico nerostellato Mascarello. Al di là di ogni considerazione prettamente sportiva, ciò che mi preme ribadire è che non è più tollerabile che tanti giocatori si permettano d’insultare figure fondamentali per la Fede cristiana di tante persone che stanno in quel momento assistendo ad un incontro, salvo poi pretendere ovviamente come è giusto che sia un doveroso rispetto nei loro confronti da parte degli avversari e dei loro tifosi. Non sentiamo mai ragazzi musulmani bestemmiare pubblicamente il loro Dio, credo se qualcuno di loro lo facesse sarebbe immediatamente sommerso dal biasimo di tutti i loro compagni. Altrettanto rispetto nei confronti di Chi crede nel Signore è giusto pretenderlo da tutti i giocatori delle nostre Squadre, nessuna esclusa”.