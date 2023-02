Soggiorno marino in Liguria per i cheraschesi della Terza Età

Il Comune di Cherasco organizza anche per l’anno 2023 il soggiorno marino per i cittadini cheraschesi della terza età.

La destinazione, quest’anno, sarà Laigueglia (Savona) all’Hotel Aquilia dal 26 aprile al 10 maggio 2023. Il costo del soggiorno è di 532 euro in camera doppia, supplemento singola di 12 euro al giorno.

Il Comune integra la spesa con una quota di 50 euro per ciascun residente cheraschese.

I partecipanti hanno, eventualmente, la possibilità di soggiornare una sola settimana.

La spesa di trasporto per il viaggio di andata e ritorno sarà a completo carico del Comune.

Le prenotazioni devono pervenire entro il 17 marzo 2023 all’Ufficio Segreteria – Eventi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Per informazioni contattare il numero 0172 427010.

«Come ogni anno, anche quest’anno dopo lo stop avvenuto negli anni colpiti dalla pandemia – commenta Massimo Rosso, Presidente del Consiglio con delega alle Politiche Sociali – torna il soggiorno al mare per i nostri concittadini. L’anno scorso è stato l’anno della ripartenza e quest’anno si è tornati a regime, con una novità il cambio della località non più Diano Marina, ma Laigueglia dove i nostri concittadini potranno trascorrere due settimane al mare in allegria e compagnia, godendosi il clima mite della riviera. Questo momento è da sempre l’opportunità per tanti di rincontrarsi e stare insieme oppure di fare nuove conoscenze»