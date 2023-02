MONFORTEATRO: “Carini ma un po’ nevrotici”, di Aldo Nicolaj

L’associazione Coincidenze APS invita al secondo appuntamento della settima edizione della rassegna teatrale MONFORTEATRO, organizzata con la collaborazione della Pro Loco di Monforte d’Alba e del Comune di Monforte d’Alba. Sono proposti spettacoli di ottima qualità, con compagnie amiche del territorio, con la formula del “the delle cinque”, che prevede l’offerta di the e biscotti agli spettatori e l’accesso gratuito allo spettacolo.

Inizio degli spettacoli alle 17 al Teatro Comunale di Monforte d’Alba . Non sono previste prenotazioni. Per informazioni, [email protected]

Domenica 5 marzo, sarà di scena la Compagnia In Palcoscenico di Torino con “Carini ma un po’ nevrotici” di Aldo Nicolaj, diretto da Luca Serra Busnengo, con Aldo Nano e Federico Scarpino, attori di grande talento e generosità.

“Carini ma un po’ nevrotici” racconta la storia di un mite commerciante rimasto appiedato in autostrada in una notte di pioggia, e un misterioso proprietario di una casa di campagna, che seppure un po’; controvoglia lo ospita per la notte. I due protagonisti hanno però entrambi qualcosa da nascondere: dietro l’apparente distaccata cordialità del padrone di casa, sembra infatti celarsi un feroce e spietato assassino, che sospetta il malcapitato commerciante di essere un giornalista, o addirittura un poliziotto venuto a indagare su di lui, e prende così a terrorizzarlo e a minacciarlo di morte. Ma, si sa, la collera del mite può essere ancora più tremenda, e in effetti scopriamo che neanche il nuovo arrivato è l’uomo tranquillo che dice di essere… Per scoprire la piena verità sui due strambi individui dovremo arrivare alla fine, in un crescendo dal ritmo vertiginoso, tra gag esilaranti miste a scoppi d’ira improvvisi,…e un soffice soufflé appena sfornato!

In Palcoscenico

La compagnia In Palcoscenico nasce nel 2007 con l’obiettivo di sostenere la GIGLIO Onlus, che da 16 anni offre alle famiglie dei bambini in ospedale un alloggio gratuito da utilizzare fino alle dimissioni.

Collaborano con l’associazione attori, registi e tecnici provenienti da diverse formazioni – Teatranzartedrama, Tangram Teatro, Scuola Teatro Baretti di Torino.

Oltre a Carini ma un po’ nevrotici, l’associazione dalla sua nascita ad oggi ha portato in scena numerosi spettacoli: Rumori fuoriscena, Spirito allegro, Flauto Magico, Taxi a due piazze, Le allegri comari di Windsor, I due gemelli veneziani, La locandiera e Striature(Art), per un totale di circa 140 repliche soprattutto nei teatri del Piemonte.

—–

Ultimo spettacolo della rassegna Monforteatro, domenica 26 marzo, sarà “Bataclan” della compagnia teatrale Primoatto di Saluzzo