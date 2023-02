Calcio a 5, A2: “remuntada” Elledì, 4-4 nel derby piemontese con l’Orange Asti (FOTO e VIDEO)

Le tribune “sold-out” del palasport di Caramagna Piemonte, ieri pomeriggio, sono state la degna cornice del derby piemontese tra l’Elledì Futsal e l’Orange Futsal Asti: 4-4 lo score finale.

Partono bene e forte i padroni di casa di mister Francesco Giuliano: Scavino all’11esimo salva sulla linea di porta la conclusione di Costamanha. Al quarto d’ora, vantaggio astigiano con il sinistro preciso e potente di Da Silva (0-1). A 3 minuti dalla sirena, colpo di reni di Tropiano che smanaccia il pallone prima che superi completamente la linea di porta (da tiro di Rengifo). 0-1 all’intervallo.

Poco meno di un minuto di gioco della ripresa e l’Elledì fa 1-1 grazie al colpo ravvicinato di Tato. Rengifo sfortunato, poco dopo, con il suo tiro che si stampa sulla traversa. Ancora Da Silva (4′) che di sinistro riesce a battere Lamberti in uscita (1-2). Triplica il vantaggio l’Orange: angolo Da Silva, palla a Curallo e 1-3. I gialloblù non perdono coraggio e intraprendenza, ma è ancora la sfortuna a frenarli: traverse colpite da Vincenti e Costamagna. Lo stesso Costamahna, però, al 12′ viene premiato: bordata sotto l’incrocio dei pali e 2-3. Rasero riesce a liberarsi dalla marcatura e a 4 minuti dal gong firma il 2-4. L’Elledì schiera Costamahna come portiere di movimento. A 2’23” dalla fine, Tato mette dentro il 3-4. Di fatto, è il preludio al meritato pareggio: a 30 secondi dalla conclusione dei giochi, Vincenti (classe 2001 e fresco di convocazione in Nazionale) insacca il definitivo 4-4.

Finisce così, con l’Elledì che sale al 9° posto in classifica a quota 29 punti. Sabato 4 marzo (ore 14) i gialloblù saranno ospiti del Leonardo al “PalaConi” di Cagliari.

Elledì Futsal: Ganci, De Luca, Sandri, Oanea, Rengifo, Vincenti, Scordino, Morano, Costamanha, Mantino, Tato, Lamberti.

Allenatore: Francesco Giuliano.

Orange Futsal Asti: Tropiano, Bisco, Montauro, Tizzano, Ramon, Vitellaro, Ghouati, Da Silva, Curallo, Rasero, Solaro, Scavino.

Allenatore: Edoardo Morellato.