A Piobesi d’Alba vanno in scena Cose da Lupi

Il calendario di Burattinarte d’Inverno prosegue con un nuovo appuntamento nel Roero. Dopo la pausa di Carnevale i burattini tornano in scena nel salone comunale di Piobesi d’Alba, animati dalla maestria della compagnia Zanubrio Marionettes, ovvero da Riccardo Canestrari, scultore che ha trovato nel teatro di figura un mezzo per realizzare la sua necessità di dare azione di movimento alle opere che realizza.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici della rassegna, tracciano il loro profilo: « Riccardo è uno scultore formatosi al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ha collaborato per più di dieci anni con alcune delle più importanti compagnie di teatro di figura italiane in veste di costruttore e interprete, partecipando a numerosi festival nazionali ed internazionali e meritando nel 2011 il Premio Otello Sarzi al festival internazionale di teatro per ragazzi TEATRI DEL MONDO, con lo spettacolo “Indovina chi c’è per cena ovvero gli strani casi dell’ispettor Balanzone” ».

Domenica 5 marzo, lo spettacolo inizierà alle 16.30, nella sala polifunzionale di Piobesi d’Alba, ma, come sempre, l’invito è ad arrivare per tempo, per assicurarsi il posto.

Giri e Conterno anticipano la trama: «Lo spettacolo ha come protagonista il lupo delle fiabe nelle sue più famose comparse. Evocando semplici azioni quotidiane si narrano le storie con l’aiuto di oggetti di uso quotidiano sottratti dalla loro normale destinazione e usati in un contesto narrativo, creando immagini ironiche e divertenti. I luoghi di routine diventano sorprendenti scenari e le semplici azioni, come il fare colazione, portare via la spazzatura, mangiare, lavare o stirare si trasformano in immagini straordinarie che accompagnano le storie».

Dopo questo spettacolo, la XXIV edizione di Burattinarte d’Inverno proseguirà domenica 19 marzo, a Novello con lo spettacolo La Casa degli Gnomi della bravissima artista padovana Lucia Osellieri. Le tappe successive saranno a Murazzano il 26 marzo e a Guarene il 2 aprile e vedranno in scena, rispettivamente la compagnia bellunese Bambabambin e Il Cerchio tondo di Lecco.

Affinché l’incantesimo del teatro si compisse, hanno sostenuto questa XXIV edizione di Burattinarte d’Inverno: Regione Piemonte, Fondazione CRC, i Comuni di Alba, Piobesi d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, Murazzano e Novello, oltre al Circolo Arci Cinema Vekkio.