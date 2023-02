Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì chiude il trittico casalingo della settimana ospitando Cremona

Terza gara casalinga della settimana in arrivo per la LPM Bam Mondovì, che domenica sera alle 17.00 accoglie la D&A Esperia Cremona. Per la formazione di coach Solforati c’è dunque l’immediata occasione di riscattare il passo falso di mercoledì contro la capolista Trentino, che ha interrotto un filotto importante di sette vittorie consecutive.

La prestazione del “Puma” è stata però molto positiva e convincente ed ha fatto il paio con quella della scorsa domenica con la Volley Hermaea Olbia. Le monregalesi sono in un ottimo periodo di forma che ne ha permesso la risalita in classifica e si trovano al quarto posto nel Girone A, certe ormai della qualificazione alla Pool Promozione, di cui si sta iniziando a delineare la classifica.

Tornando a Cremona, la formazione lombarda era partita bene, salvo poi mollare un po’ il tiro. A partire da dicembre le cremonesi hanno un record di 3 vittorie e 9 sconfitte, incluso il netto 3-0 patito dalla LPM Bam Mondovì nella gara di andata. Rispetto alla gara di andata sarà presente una sola ex “Pumina”, Sofia Ferrarini, mentre Laura Pasquino è stata ceduta a Volta Mantovana (B1) ed è stata sostituita con un’altra palleggiatrice proveniente dalla stessa squadra, Ludovica Mennecozzi.

L’obiettivo principale per la formazione monregalese è di conquistare sei punti nelle ultime due uscite, quella con Cremona e la trasferta della prossima settimana ad Offanengo. Dopo la fine della regular season sarà poi il momento della Pool Promozione, a cui parteciperanno le prime sei classificate di ogni girone con l’aggiustamento di punti per le squadre del Girone B.

Questo penultimo turno non pare essere soggetto a pronostici particolari, con poche sfide interessanti per l’alta classifica. La capolista Itas Trentino ospita una Orocash Lecco in difficoltà, ed un discorso simile si può applicare alla Valsabbina Millenium Brescia seconda, che accoglie il Club Italia ultimo. Impegno casalingo anche per la Bsc Materials Sassuolo, terza da sola, che si confronta con la Chromavis Eco Db Offanengo, nonché per la Futura Giovani Busto Arsizio in una sfida tutta lombarda con la Tecnoteam Albese Volley Como.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 21 (26/2)

Volley Hermaea Olbia – Emilbronzo 2000 Montale

Valsabbina Millenium Brescia – Club Italia

Bsc Materials Sassuolo – Chromavis Eco Db Offanengo

Lpm Bam Mondovì – D&a Esperia Cremona

Itas Trentino – Orocash Lecco

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA