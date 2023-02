Salone dell’Orientamento universitario e post-diploma di Alba online 6-7-8 marzo

Il salone dell’Orientamento universitario e post diploma 2023 è on line nei giorni 6, 7 e 8 marzo.

L’appuntamento, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori albesi, è organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alba, in collaborazione con le Scuole secondarie di secondo grado, la Regione Piemonte – Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte e la Cooperativa Orso.

Si tratta di una vetrina nella quale facoltà piemontesi, ma anche lombarde, liguri, valdostane, presentano i loro percorsi universitari aiutando gli studenti che intendono proseguire negli studi ad orientarsi nella scelta.

«Gli studi universitari sono importanti per conseguire un titolo spendibile per l’accesso al mondo del lavoro, ma non è certo questo l’unico obiettivo. Studiare apre la mente, consente di allargare i propri orizzonti e di vivere un’esperienza arricchente di condivisione culturale. – Dice l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Alba Carlotta Boffa – La scelta di continuare gli studi è pertanto un momento delicato, in cui occorre soffermarsi avendo a disposizione gli elementi necessari. Il Salone dell’Orientamento è nato proprio per fornire strumenti utili ad affrontare con maggiore consapevolezza la scelta post diploma».

La prima giornata, il 6 marzo, sarà dedicata alle Accademie artistiche e ai corsi degli Istituti tecnici superiori, il 7 marzo al ramo scientifico, tecnologico e militare mentre il 9 marzo, giornata di chiusura, sarà la volta delle facoltà umanistiche, economiche e giuridiche.

Seguiranno nel mese di marzo i “Salottini universitari”: momenti di incontro informali tra universitari e studenti delle scuole superiori per confrontarsi sul mondo dell’università, dalla struttura e organizzazione alla gestione della vita scolastica.

Il link per il Salone dell’Orientamento universitario e post diploma sarà fornito direttamente ai singoli Istituti oppure si potrà richiedere scrivendo a [email protected]

Il dépliant con gli orari dei vari incontri è consultabile sul sito del Comune di Alba.