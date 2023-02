Volley C/F – El Gall, ora o mai più! Libellula affronta la terza forza del campionato, Vicoforte a Nichelino

Tanti spunti interessanti in arrivo nella diciassettesima giornata della Serie C femminile di pallavolo. Saranno tre trasferte per le formazioni cuneesi, impegnate a vario titolo in sfide salvezza o gare ad alto coefficiente di difficoltà.

Partiamo da El Gall, chiamata a badare al sodo dopo alcune belle prestazioni che però non hanno portato contributi importanti alla causa salvezza in termini di punti. Le ragazze di coach Oriana Arduino saranno infatti impegnate sul terreno di gioco della Vol-ley Academy Volpiano ultima in classifica. Si tratta di una ghiotta occasione per staccare Sangone Nichelino e mettere un piccolo margine di distanza sulla retrocessione diretta, nonché per provare ad accorciare sulle formazioni più avanti, distanti ma non ancora matematicamente irraggiungibili.

Dopo lo sfortunato stop di sette giorni fa contro Santena, prova a tornare subito alla vittoria il Vicoforte Volley Ceva Bam. Il sestetto guidato da coach pagliuca scenderà in campo nella provincia torinese, ospite del già citato G.S. Sangone Nichelino. All’andata le vicesi si imposero con un ottimo 3-0 e partono con i favori del pronostico anche in questa sfida, considerata anche la certa voglia di riscatto che avranno le vicesi. Il G.S., però, ha bisogno di punti salvezza, ed ha dimostrato nella ultima gara contro la Pallavolo Montalto Dora di essere deciso a non gettare ancora la spugna.

L’impegno più complicato del lotto è probabilmente della Libellula Volley, che andrà a San Mauro Torinese ospite dell’A.F. Volley. La compagine braidese ha concretizzato molto bene nell’ultima gara contro Volpiano, imponendosi per 3-0, ma l’avversaria di questa giornata è di caratura totalmente diversa. L’A.F. Volley è infatti terza in campionato, a soli tre punti di distacco dalla vetta della classifica e con vantaggio sulle inseguitrici per la lotta all’ultima posizione playoff.

Tutte le prime della classe saranno impegnate in test ad alto coefficiente di difficoltà: la capolista Unionvolley Pinerolo rischia in casa della Mts Ser Santena 95, quarta ed in caccia dei playoff. Non può rilassarsi la prima inseguitrice Isil Volley Almese Massi, che ospita la Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli quinta. Chiude il quadro dei big match la sfida tra In Volley Piemonte e Cascina Capello Chieri.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 17 (25/2)

Vol-ley Academy Volpiano – El Gall

Mts Ser Santena 95- Unionvolley Pinerolo

G.S. Sangone Nichelino – Vicoforte Volley Ceva Bam

A.F. Volley – Libellula Volley

Club76 Playasti – Pallavolo Montalto Dora

In Volley Piemonte – Cascina Capello Chieri

Isil Volley Almese Massi – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA