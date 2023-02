Rifreddo – Partita la progettazione del Parco Giochi Diffuso

Prende corpo il “Parco gioco diffuso” che l’amministrazione rifreddese guidata dal sindaco Cesare Cavallo vuole realizzare nel centro del piccolo comune della Valle Po. Lo stesso verrà realizzato grazie ai 12.500 euro ricevuti dalla Regione Piemonte durante l’anno 2022. Più in dettaglio verranno realizzati nuove strutture nel cortile della Scuola Primaria, presso il Laboratorio del Paesaggio Montano, in Piazza della Vittoria e presso gli Impianti sportivi Comunali. I lavori saranno curati dall’azienda specializzata Wow s.r.l. “Circowow” e i giochi saranno realizzati in sinergia con le bambine e i bambini della Scuola Primaria di Rifreddo. Infatti, a fine gennaio sono state avviate presso la scuola primaria le attività di co-progettazione organizzate dagli artisti di Circowow con i nostri piccoli cittadini. Nel mese di Marzo si terrà il Color Day: i bambini proveranno a realizzare con i colori quanto hanno disegnato su carta. In primavera infine la ditta incaricata realizzerà i giochi ideati nei luoghi proposti dall’amministrazione. Al termine dei lavori l’intero progetto e i giochi verranno presentati con una inaugurazione. Il progetto è volto a creare nuovi spazi di gioco all’aria aperte per bambini e famiglie. Ogni gioco realizzato sarà geolocalizzato e registrato sull’APP tabUi che permetterà a cittadini e turisti di trovare tutti i punti gioco sul territorio in modo semplice e rapido. “Siamo soddisfatti – commenta il vicesindaco Elia Giordanino – di poter abbellire sempre di più il nostro paese e creare sempre nuovi spazi a disposizione dei bambini e delle famiglie, tema fondamentale per la nostra amministrazione. Inoltre, il poter progettare direttamente con i futuri fruitori del parco i giochi da realizzare rafforza ancora di più la sinergia che si vuole creare tra amministrazione, famiglie e scuola”. Una bella iniziativa che attraverso il coinvolgimento dei ragazzi sicuramente implementerà ulteriormente la già ottima dotazione rifreddese di aree per i giochi dei più piccoli.